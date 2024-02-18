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В Тернопольской области произошло землетрясение

Тернопольская область, Воскресенье 18 февраля 2024 18:42
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В Тернопольской области произошло землетрясение Фото: в Тернопольской области прошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 февраля, было зарегистрировано землетрясение в Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

В Тернопольской области в 11:07:32 Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,6 (по шкале Рихтера) на глубине 5 км.

По расчетам землетрясение не несет угрозы для населения, по классификации землетрясений относится к "чуть-чуть ощутимым".

В Тернопольской области произошло землетрясение

Карта: Главный центр специального контроля (gcsk.gov.ua)

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, в начале месяца в Карпатах произошло землетрясение. Сила толчков относилась к едва ощутимым.

В середине января в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Его эпицентр располагался в зоне Вранча в 130 километрах от границы Украины.

А в октябре прошлого года в восточной части Словакии произошло землетрясение, которое почувствовали жители западных областей Украины.

В сентябре в Закарпатской области зафиксировали землетрясение у границы с Румынией. Его сила тоже была неощутима.

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