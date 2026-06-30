Термометри зашкалюють: де в Україні спека встановила нові рекорди (повний список)

Україну накрила хвиля екстремальної спеки, яка впродовж 29 червня встановила десятки нових температурних рекордів у різних областях. В одному з міст стовпчики термометрів навіть "перестрибнули" за обіцяні синоптиками +38°C.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
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Згідно з інформацією спеціалістів УкрГМЦ, впродовж понеділка, 29 червня 2026 року, нові температурні рекорди було зафіксовано в 12 обласних центрах України.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - пояснили українцям.
Наголошується, що за даними метеорологічних станцій - зафіксовані перевищення на 0,1 - 4,8°C.
Виходячи з оприлюдненої Укргідрометцентром мапи (де відображені лише рекордні значення в обласних центрах), нові температурні максимуми 29 червня спостерігались, зокрема, в таких містах:
Переглядаючи у соцмережах сторінки різних обласних / регіонального центрів з гідрометеорології, можна помітити кілька десятків інших температурних рекордів, які встановила спека впродовж 29 червня.
Так, на Волині, крім Луцька, зафіксували такі п'ять абсолютних максимумів температури повітря (за всі роки спостережень на метеостанціях):
В Івано-Франківській області, крім облцентра, чергові температурні рекорди зафіксували 29 червня у таких трьох населених пунктах:
Крім того, максимальна температура повітря на Пожежевській - одній з вершин Українських Карпат - становила +26,6°С (тоді як попереднє максимальнє значення становило +23,2°С і спостерігалось у 1994 році).
У Житомирській області абсолютний максимум температури за всі роки спостережень зафіксували 29 червня не лише в обласному центрі, але і ще у чотирьох населених пунктах:
У Хмельницькій області, за даними спостережень місцевих метеостанцій, температурні рекорди, крім облцентра, зафікасували також у таких чотирьох локаціях:
У Київській області впродовж 29 червня найбільшу високу максимальну температуру повітря зафіксували на трьох метеорологічних станціях:
У Миколаївській області на тлі аномальної спеки зафіксували перевищення попередніх максимальних температур для 29 червня на двох метеорологічних станціях:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за чотири дні (з 25 по 28 червня) в Україні зафіксували 22 температурних рекорди у 12 містах.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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