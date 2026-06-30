Термометры зашкаливают: где в Украине жара установила новые рекорды (полный список)

Украину накрыла волна экстремальной жары, которая в течение 29 июня установила десятки новых температурных рекордов в разных областях. В одном из городов столбики термометров даже "перепрыгнули" через обещанные синоптиками +38°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Главное:
Согласно информации специалистов УкрГМЦ, в течение понедельника, 29 июня 2026 года, новые температурные рекорды были зафиксированы в 12 областных центрах Украины.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - объяснили украинцам.
Подчеркивается, что по данным метеорологических станций - зафиксированы превышения на 0,1 - 4,8°C.
Исходя из опубликованной Укргидрометцентром карты (где отображены только рекордные значения в областных центрах), новые температурные максимумы 29 июня наблюдались, в частности, в таких городах:
Просматривая в соцсетях страницы разных областных / региональных центров по гидрометеорологии, можно заметить несколько десятков других температурных рекордов, которые установила жара в течение 29 июня.
Так, на Волыни, кроме Луцка, зафиксировали такие пять абсолютных максимумов температуры воздуха (за все годы наблюдений на метеостанциях):
В Ивано-Франковской области, кроме облцентра, очередные температурные рекорды зафиксировали 29 июня в следующих трех населенных пунктах:
Кроме того, максимальная температура воздуха на Пожежевской - одной из вершин Украинских Карпат - составляла +26,6°С (тогда как предыдущее максимальное значение составляло +23,2°С и наблюдалось в 1994 году).
В Житомирской области абсолютный максимум температуры за все годы наблюдений зафиксировали 29 июня не только в областном центре, но и еще в четырех населенных пунктах:
В Хмельницкой области, по данным наблюдений местных метеостанций, температурные рекорды, кроме облцентра, зафиксировали также в следующих четырех локациях:
В Киевской области в течение 29 июня наибольшую максимальную температуру воздуха зафиксировали на трех метеорологических станциях:
В Николаевской области на фоне аномальной жары зафиксировали превышение предыдущих максимальных температур для 29 июня на двух метеорологических станциях:
Напомним, ранее мы рассказывали, что за четыре дня (с 25 по 28 июня) в Украине зафиксировали 22 температурных рекорда в 12 городах.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Читайте также, где в Украине пообещали сильную жару 1 июля, какие области накроют опасные метеорологические явления и когда погода ощутимо изменится из-за приближающегося холодного атмосферного фронта.