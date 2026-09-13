Термінал "Нової пошти" на Одещині знову атакувала РФ, є постраждалі

Російський реактивний безпілотник атакував термінал "Нової пошти" на Одещині. Двоє людей дістали поранення, а компанія пообіцяла компенсувати збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".
Для атаки ворог використав реактивний безпілотник типу "Герань".
Внаслідок удару постраждали двоє людей. Один із них - водій партнера-перевізника компанії, інший - співробітник компанії-підрядника.
У "Новій пошті" зазначили, що перебувають із постраждалими на зв'язку та забезпечують їх усім необхідним.
Окремо компанія повідомила про подальшу долю відправлень, які могли постраждати через атаку.
"Нова пошта" компенсує оголошену цінність пошкоджених посилок. З кожним клієнтом, чиє відправлення зазнало пошкоджень, представники компанії зв'яжуться окремо, щоб уточнити деталі відшкодування.
Перевірити актуальний статус конкретної посилки можна в мобільному застосунку "Нової пошти" або на сайті компанії.
У компанії наголосили, що попри російські атаки на цивільну інфраструктуру продовжують працювати.
"Бо за кожною доставленою посилкою - люди, бізнеси, виробництва, лікарні, волонтери та вся країна, яка має рухатися далі", - підсумували в "Новій пошті".
Нагадуємо, 31 серпня російські війська вже атакували термінал "Нової пошти" на Одещині. Внаслідок удару виникла пожежа, а інноваційний термінал був знищений і не підлягав відновленню.
У компанії повідомили, що також була знищена ключова сортувальна лінія європейського стандарту, однак працівники не постраждали.
Вже наступного дня, 1 вересня, РФ повторно вдарила по цьому ж терміналу, через що на об'єкті знову спалахнула пожежа.