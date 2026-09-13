Термінал "Нової пошти" на Одещині знову атакувала РФ, є постраждалі

Нагадуємо, 31 серпня російські війська вже атакували термінал "Нової пошти" на Одещині. Внаслідок удару виникла пожежа, а інноваційний термінал був знищений і не підлягав відновленню.

У компанії повідомили, що також була знищена ключова сортувальна лінія європейського стандарту, однак працівники не постраждали.

Вже наступного дня, 1 вересня, РФ повторно вдарила по цьому ж терміналу, через що на об'єкті знову спалахнула пожежа.