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Термінал "Нової пошти" на Одещині знову атакувала РФ, є постраждалі

11:31 13.09.2026 Нд
2 хв
Компанія розповіла, що буде з пошкодженими відправленнями
aimg Марія Науменко
Фото: пошкоджений термінал "Нової пошти" (Getty Images)

Російський реактивний безпілотник атакував термінал "Нової пошти" на Одещині. Двоє людей дістали поранення, а компанія пообіцяла компенсувати збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".

Для атаки ворог використав реактивний безпілотник типу "Герань".

Внаслідок удару постраждали двоє людей. Один із них - водій партнера-перевізника компанії, інший - співробітник компанії-підрядника.

У "Новій пошті" зазначили, що перебувають із постраждалими на зв'язку та забезпечують їх усім необхідним.

Що буде з посилками

Окремо компанія повідомила про подальшу долю відправлень, які могли постраждати через атаку.

"Нова пошта" компенсує оголошену цінність пошкоджених посилок. З кожним клієнтом, чиє відправлення зазнало пошкоджень, представники компанії зв'яжуться окремо, щоб уточнити деталі відшкодування.

Перевірити актуальний статус конкретної посилки можна в мобільному застосунку "Нової пошти" або на сайті компанії.

У компанії наголосили, що попри російські атаки на цивільну інфраструктуру продовжують працювати.

"Бо за кожною доставленою посилкою - люди, бізнеси, виробництва, лікарні, волонтери та вся країна, яка має рухатися далі", - підсумували в "Новій пошті".

Нагадуємо, 31 серпня російські війська вже атакували термінал "Нової пошти" на Одещині. Внаслідок удару виникла пожежа, а інноваційний термінал був знищений і не підлягав відновленню.

У компанії повідомили, що також була знищена ключова сортувальна лінія європейського стандарту, однак працівники не постраждали.

Вже наступного дня, 1 вересня, РФ повторно вдарила по цьому ж терміналу, через що на об'єкті знову спалахнула пожежа.

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