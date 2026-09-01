Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині

У вівторок, 1 вересня, російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти" в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОВА Олега Кіпера.

"Ворог продовжує завдати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зайнялося приміщення поштового терміналу, який раніше вже зазнавав ушкоджень під час ворожих ударів", - розповів він.

Кіпер зазначив, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу, зараз на місці влучання працюють усі відповідні служби.

Голова ОВА також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 31 серпня росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Після удару на об'єкті виникла пожежа.

У "Новій пошті" повідомили, що внаслідок ворожої атаки був знищений інноваційний термінал - він не підлягає відновленню.

Зокрема, у компанії розповіли, що унаслідок влучання знищено сортувальну лінію європейського стандарту. При цьому серед працівників ніхто не постраждав.