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Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині

12:50 01.09.2026 Вт
1 хв
Внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа
aimg Валерій Ульяненко
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині Фото: росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" на Одещині (t.me/odeskaODA)
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У вівторок, 1 вересня, російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти" в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОВА Олега Кіпера.

"Ворог продовжує завдати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки зайнялося приміщення поштового терміналу, який раніше вже зазнавав ушкоджень під час ворожих ударів", - розповів він.

Кіпер зазначив, що рятувальники оперативно ліквідували пожежу, зараз на місці влучання працюють усі відповідні служби.

Голова ОВА також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 31 серпня росіяни вдарили по терміналу "Нової пошти" на Одещині. Після удару на об'єкті виникла пожежа.

У "Новій пошті" повідомили, що внаслідок ворожої атаки був знищений інноваційний термінал - він не підлягає відновленню.

Зокрема, у компанії розповіли, що унаслідок влучання знищено сортувальну лінію європейського стандарту. При цьому серед працівників ніхто не постраждав.

Крім того, вранці 31 серпня російський безпілотник атакував вантажівку "Нової пошти" у селищі Близнюки Харківської області. Внаслідок удару вона спалахнула, водій отримав поранення.

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