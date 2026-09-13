Терминал "Новой почты" в Одесской области снова атаковала РФ, есть пострадавшие

Российский реактивный беспилотник атаковал терминал "Новой почты" в Одесской области. Два человека получили ранения, а компания пообещала компенсировать убытки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту".
Для атаки враг использовал реактивный беспилотник типа Герань.
В результате удара пострадали два человека. Один из них – водитель партнера-перевозчика компании, другой – сотрудник компании-подрядчика.
В Новой почте отметили, что находятся с пострадавшими на связи и обеспечивают их всем необходимым.
Отдельно компания сообщила о дальнейшей судьбе отправлений, которые могли пострадать из-за атаки.
"Новая почта" компенсирует объявленную ценность поврежденных посылок. С каждым клиентом, чье отправление получило повреждения, представители компании свяжутся отдельно, чтобы уточнить детали возмещения.
Проверить актуальный статус конкретной посылки можно в мобильном приложении "Новой почты" или на сайте компании.
В компании подчеркнули, что, несмотря на российские атаки на гражданскую инфраструктуру, продолжают работать.
"Ибо по каждой доставленной посылке - люди, бизнесы, производства, больницы, волонтеры и вся страна, которая должна двигаться дальше", - подытожили в "Новой почте".
Напомним, 31 августа российские войска уже атаковали терминал "Новой почты" в Одесской области. В результате удара возник пожар, а инновационный терминал был уничтожен и не подлежал восстановлению.
В компании сообщили, что также была уничтожена ключевая сортировочная линия европейского стандарта, однако работники не пострадали.
Уже на следующий день, 1 сентября, РФ повторно ударил по этому же терминалу, из-за чего на объекте снова вспыхнул пожар.