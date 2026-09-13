RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Терминал "Новой почты" в Одесской области снова атаковала РФ, есть пострадавшие

11:31 13.09.2026 Вс
2 мин
Компания рассказала, что будет с поврежденными отправлениями
aimg Мария Науменко
Фото: поврежден терминал "Новой почты" (Getty Images)

Российский реактивный беспилотник атаковал терминал "Новой почты" в Одесской области. Два человека получили ранения, а компания пообещала компенсировать убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту".

Для атаки враг использовал реактивный беспилотник типа Герань.

В результате удара пострадали два человека. Один из них – водитель партнера-перевозчика компании, другой – сотрудник компании-подрядчика.

В Новой почте отметили, что находятся с пострадавшими на связи и обеспечивают их всем необходимым.

Что будет с посылками

Отдельно компания сообщила о дальнейшей судьбе отправлений, которые могли пострадать из-за атаки.

"Новая почта" компенсирует объявленную ценность поврежденных посылок. С каждым клиентом, чье отправление получило повреждения, представители компании свяжутся отдельно, чтобы уточнить детали возмещения.

Проверить актуальный статус конкретной посылки можно в мобильном приложении "Новой почты" или на сайте компании.

В компании подчеркнули, что, несмотря на российские атаки на гражданскую инфраструктуру, продолжают работать.

"Ибо по каждой доставленной посылке - люди, бизнесы, производства, больницы, волонтеры и вся страна, которая должна двигаться дальше", - подытожили в "Новой почте".

Напомним, 31 августа российские войска уже атаковали терминал "Новой почты" в Одесской области. В результате удара возник пожар, а инновационный терминал был уничтожен и не подлежал восстановлению.

В компании сообщили, что также была уничтожена ключевая сортировочная линия европейского стандарта, однако работники не пострадали.

Уже на следующий день, 1 сентября, РФ повторно ударил по этому же терминалу, из-за чего на объекте снова вспыхнул пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияУкраинаНова поштаОдесса