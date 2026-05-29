Термін спливає 1 червня: хто з ВПО може втратити "минулі" виплати і як це виправити

Про які категорії ВПО йдеться

1 червня 2026 року завершується вже продовжений раніше (на місяць) термін подачі заяв на призначення допомоги на проживання для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Умови отримання грошей для них уряд розширив ще у квітні поточного року.

Йдеться про виплати на проживання:

для дітей ВПО;

для непрацездатних ВПО.

Чому подати заяву важливо до 1 червня

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності нагадало, що діти з числа ВПО можуть отримувати виплати незалежно від доходу родини.

За умови подачі заяви до 1 червня 2026 року допомога буде нарахована з 1 лютого 2026 року.

Також в Україні було оновлено механізм нарахування виплат для непрацездатних ВПО.

Особи, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу, можуть подати заяву повторно.

У разі звернення до 1 червня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року.

"Важливо вчасно подати документи, щоб отримати виплати також за попередні місяці", - наголосили у міністерстві.

Якщо ж звернутися за перерахунком після 1 червня 2026 року, допомога нараховуватиметься лише з місяця подання заяви.

Як можна подати заяву на призначення допомоги

Подати заяву на призначення допомоги на проживання можна у різний спосіб: