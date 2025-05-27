Термін "рашизм" отримає точне визначення: у Раді готують закон

Нагадаємо, в травні 2023 року Верховна Рада ухвалила постанову, згідно з якою політичний режим у Росії офіційно визнається рашизмом.

За даними незалежного "Левада-центру", підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до максимуму. У лютому 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень підтримки було зафіксовано в березні 2022 року.

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