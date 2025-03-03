Рішення Путіна зупинити війну підтримають 75% жителів Росії, але не все так однозначно

Підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до максимуму. При цьому більшість хочуть "мирних" переговорів і закінчення війни на їхніх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані незалежного "Левада-центру".

У лютому 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень підтримки був зафіксований у березні 2022 року. Одночасно з цим, мінімальних значень досягла частка опитаних, які не підтримують війну проти України - 13%.

Більше половини опитаних (59%) вважають, що наразі слід розпочати мирні переговори, а не продовжувати військові дії. Число прихильників продовження воєнних дій порівняно з минулим місяцем не змінилося і залишається на своєму мінімальному рівні - 31%.

Закінчення війни

У рамках опитування було повторено опитувальний експеримент. За допомогою генератора випадкових чисел учасники опитування були поділені на дві рівні групи, кожній з яких ставили запитання в одному з двох формулювань.

Більшість опитаних (75%) підтримали б рішення Володимира Путіна, якби він "цього тижня" вирішив припинити війну з Україною (плавне зростання на 13 в.п. з травня 2023 року).

Однак, якби Путін "цього тижня" вирішив припинити війну, але з умовою повернення окупованих територій, то його рішення підтримали б тільки 28% жителів Росії (зниження на 3 в.п. з вересня 2024 року).

Троє з десяти опитаних вважають, що заради закінчення спецоперації та підписання мирної угоди між Росією та Україною Росії слід піти на певні поступки. Про протилежне говорять шестеро з десяти респондентів.

Також під час опитування респондентам було запропоновано оцінити різні варіанти умов мирної угоди.

Так, найкращими умовами укладення мирної угоди для респондентів є: обмін російськими та українськими військовополоненими - 92%, забезпечення прав російськомовних громадян України - 83%, захист статусу РПЦ в Україні - 79%, встановлення в Україні дружнього до Росії уряду - 73%, скасування західних санкцій проти Росії - 71%, демілітаризація України, скорочення її армії - 70%, негайне припинення вогню між Росією й Україною - 69%.

Неприпустимими умовами укладення мирного договору для більшості опитаних респондентів є: вступ України до НАТО - 81%, повернення т.зв. "ЛНР" і "ДНР" - 77%, повернення Херсонської та Запорізької областей - 71%.

Опитування "Левада-центру" проведено з 20 по 26 лютого 2025 року серед 1615 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.