Термин "рашизм" получит точное определение: в Раде готовят закон

Напомним, в мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.

По данным независимого "Левада-центра", поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до максимума. В феврале 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года.

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