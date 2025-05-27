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Термин "рашизм" получит точное определение: в Раде готовят закон

Фото: "рашизм" в Украине определят на уровне закона (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Проект №13273 имеет целью преодолеть имперско-тоталитарное наследие, уменьшить разногласия в восприятии прошлого, а также устранить влияние государства-агрессора в информационной, образовательной и культурной сферах.

Согласно проекту, "рашизм - гибридная тоталитарная идеология режима государства-агрессора, сочетающая российский шовинизм, империализм, коммунистические и нацистские практики и др".

Законопроект содержит ключевые определения:

  • война за независимость Украины - борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации, которая началась 19 февраля 2014 года, которая рассматривается как следствие имперской политики России, направленной на отрицание украинской государственности;
  • преступления против Украинского народа - геноциды, массовые убийства, пытки, депортации и другие преступления против человечности, военные преступления, преследования по политическим, социальным, классовым, национальным, религиозным и другим мотивам, другие преступления, совершенные против Украинского народа коммунистическим и национал-социалистическим (нацистским) тоталитарными режимами, другими политическими режимами;
  • историческая антиукраинская пропаганда - распространение ложных исторических данных для глорификации имперских и тоталитарных режимов, а также отрицание преступлений против украинского народа;

 

Напомним, в мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.

По данным независимого "Левада-центра", поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до максимума. В феврале 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года.

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