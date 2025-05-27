Термин "рашизм" получит точное определение: в Раде готовят закон
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.
Проект №13273 имеет целью преодолеть имперско-тоталитарное наследие, уменьшить разногласия в восприятии прошлого, а также устранить влияние государства-агрессора в информационной, образовательной и культурной сферах.
Согласно проекту, "рашизм - гибридная тоталитарная идеология режима государства-агрессора, сочетающая российский шовинизм, империализм, коммунистические и нацистские практики и др".
Законопроект содержит ключевые определения:
- война за независимость Украины - борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность Украины против агрессии Российской Федерации, которая началась 19 февраля 2014 года, которая рассматривается как следствие имперской политики России, направленной на отрицание украинской государственности;
- преступления против Украинского народа - геноциды, массовые убийства, пытки, депортации и другие преступления против человечности, военные преступления, преследования по политическим, социальным, классовым, национальным, религиозным и другим мотивам, другие преступления, совершенные против Украинского народа коммунистическим и национал-социалистическим (нацистским) тоталитарными режимами, другими политическими режимами;
- историческая антиукраинская пропаганда - распространение ложных исторических данных для глорификации имперских и тоталитарных режимов, а также отрицание преступлений против украинского народа;
Напомним, в мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.
По данным независимого "Левада-центра", поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до максимума. В феврале 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года.
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