Термин "рашизм" получит точное определение: в Раде готовят закон

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно проекту, " рашизм - гибридная тоталитарная идеология режима государства-агрессора, сочетающая российский шовинизм, империализм, коммунистические и нацистские практики и др".

Проект №13273 имеет целью преодолеть имперско-тоталитарное наследие, уменьшить разногласия в восприятии прошлого, а также устранить влияние государства-агрессора в информационной, образовательной и культурной сферах.

Напомним, в мае 2023 года Верховная Рада приняла постановление, согласно которому политический режим в России официально признается рашизмом.

По данным независимого "Левада-центра", поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до максимума. В феврале 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года.

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