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Території не втрачаємо. Маляр розповіла про ситуацію на Херсонському напрямку

Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові сьогодні перебувають в активній обороні на Херсонському напрямку. Не віддають території ворогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Там ідуть бої, сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, але ви самі по новинах бачите, що останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні. Щось вишукувати не треба, ми не втрачаємо території", - відзначи заступниця міністра.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, погодні умови уповільнили наступ ЗСУ у Херсонській області.

Загалом наші воїни деокупували більше 90 населених пунктів регіону.

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Херсонська область