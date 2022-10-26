Территории не теряем. Маляр рассказала о ситуации на Херсонском направлении

Украинские военные сегодня находятся в активной обороне на Херсонском направлении. Не отдают территории врагу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Там идут бои, сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, но вы сами по новостям видите, что в последнюю неделю несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне. Что-то выискивать не надо, мы не теряем территории", - отметили заместитель министра.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, погодные условия замедлили наступление ВС в Херсонской области.
В общей сложности наши воины деоккупировали более 90 населенных пунктов региона.
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