Территории не теряем. Маляр рассказала о ситуации на Херсонском направлении

Украинские военные сегодня находятся в активной обороне на Херсонском направлении. Не отдают территории врагу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Там идут бои, сам Генштаб это позиционирует как оборонительные действия, но вы сами по новостям видите, что в последнюю неделю несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в активной обороне. Что-то выискивать не надо, мы не теряем территории", - отметили заместитель министра.