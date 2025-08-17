UA

Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни

Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Серед вимог не лише територіальні поступки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел видання, інформація щодо ультиматуму Путіна базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і не є повною. Проти Reuters все ж розкрило декілька вимог Путіна на Алясці.

За даними видання, пропозиція диктатора виключає припинення вогню до досягнення мирної угоди.

Російська сторона вимагає від України повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.

Росія нібито готова повернути невеликі райони у Сумській та Харківській областях.

Путін також прагне визнання окупованого Криму російським. Але незрозуміло, чи це означає визнання лише з боку США, чи ж усіма західними країнами і Україною.

Крім того, Росія хоче скасування хоча б частини санкцій. Також Москва хоче, щоб Україна відмовилася від вступу в НАТО. Але, як пише видання, схоже, Путін був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.

Ще одна вимога Кремля - надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або по всій країні, а також право вільно діяти для російської православної церкви (РПЦ).

 

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня Путін і Трамп провели зустріч на Алясці. Переговори були у форматі "три на три" і тривали близько трьох годин.

Після цього лідери виступили з невеликим зверненням до ЗМІ, але журналісти не змогли поставити питання.

Дорогою до Вашингтона Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та лідерам Європи. Вже 18 серпня Зеленський відвідає Вашингтон, щоб обговорити з американським лідером деталі завершення війни.

Варто додати, що після зустрічі з Путіним президент США заявив, що виступає за укладення відразу мирної угоди, а не угоди про припинення вогню. Україна наголошує, що спочатку хотіла б досягти перемир'я.

