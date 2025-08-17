Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни

За словами джерел видання, інформація щодо ультиматуму Путіна базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і не є повною. Проти Reuters все ж розкрило декілька вимог Путіна на Алясці.

За даними видання, пропозиція диктатора виключає припинення вогню до досягнення мирної угоди.

Російська сторона вимагає від України повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.

Росія нібито готова повернути невеликі райони у Сумській та Харківській областях.

Путін також прагне визнання окупованого Криму російським. Але незрозуміло, чи це означає визнання лише з боку США, чи ж усіма західними країнами і Україною.

Крім того, Росія хоче скасування хоча б частини санкцій. Також Москва хоче, щоб Україна відмовилася від вступу в НАТО. Але, як пише видання, схоже, Путін був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.

Ще одна вимога Кремля - надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або по всій країні, а також право вільно діяти для російської православної церкви (РПЦ).