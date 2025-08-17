Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны

По словам источников издания, информация об ультиматуме Путина базируется на обсуждениях между лидерами Европы, США и Украины, и не является полной. Против Reuters все же раскрыло несколько требований Путина на Аляске.

По данным издания, предложение диктатора исключает прекращение огня до достижения мирного соглашения.

Российская сторона требует от Украины полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей в обмен на обязательства РФ заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Россия якобы готова вернуть небольшие районы в Сумской и Харьковской областях.

Путин также стремится к признанию оккупированного Крыма российским. Но непонятно, означает ли это признание только со стороны США, или же всеми западными странами и Украиной.

Кроме того, Россия хочет отмены хотя бы части санкций. Также Москва хочет, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО. Но, как пишет издание, похоже, Путин был открыт к получению Украиной определенных гарантий безопасности.

Еще одно требование Кремля - предоставление официального статуса русскому языку в некоторых частях Украины или по всей стране, а также право свободно действовать для русской православной церкви (РПЦ).