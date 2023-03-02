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На території РФ розгортається рух російських антифашистів-ополченців, - Данілов

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Росія, Четвер 02 березня 2023 15:21
На території РФ розгортається рух російських антифашистів-ополченців, - Данілов Фото: у РФ розгортається рух російських антифашистів-ополченців (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

На території Російської Федерації розгортається рух російських антифашистів-ополченців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова.

За словами Данілова, загальновідомо, що БПЛА, БТР та іншу військову техніку можна спокійно купити у московських військторгах.

Він також повідомив, що у російських антифашистів-ополченців навіть є своє гасло: - "ДРГ - Деколонизация Российского Государства".

Нагадаємо, сьогодні в РФ заявили про так зване "проникнення українських ДРГ у два села Брянської області", що на кордоні з Чернігівською областю. Російські пропагандисти активно просувають інформацію про нібито "перестрілки, бої, взяття заручників", але їх заяви суперечать одна одній.

Своєю чергою на ці події відреагували в Офісі президента України Володимира Зеленського.

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