На территории РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев, - Данилов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Он также сообщил, что у российских антифашистов-ополченцев даже есть свой лозунг: - "ДРГ - Деколонизация Российского Государства".

По словам Данилова, общеизвестно, что БПЛА, БТР и другую военную технику можно спокойно купить в московских войскторгах.

Напомним, сегодня в РФ заявили о так называемом "проникновении украинских ДРГ в два села Брянской области" на границе с Черниговской областью. Российские пропагандисты активно продвигают информацию о якобы "перестрелках, боях, взятии заложников", но их заявления противоречат друг другу.

В свою очередь, на эти события отреагировали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.