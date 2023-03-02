ua ru
Чт, 02 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На территории РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев, - Данилов

Новина українською →
Россия, Четверг 02 марта 2023 15:21
На территории РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев, - Данилов Фото: в РФ разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На территории Российской Федерации разворачивается движение российских антифашистов-ополченцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

По словам Данилова, общеизвестно, что БПЛА, БТР и другую военную технику можно спокойно купить в московских войскторгах.

Он также сообщил, что у российских антифашистов-ополченцев даже есть свой лозунг: - "ДРГ - Деколонизация Российского Государства".

Напомним, сегодня в РФ заявили о так называемом "проникновении украинских ДРГ в два села Брянской области" на границе с Черниговской областью. Российские пропагандисты активно продвигают информацию о якобы "перестрелках, боях, взятии заложников", но их заявления противоречат друг другу.

В свою очередь, на эти события отреагировали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ДРГ Брянская область Война России против Украины
NEWS
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
ВСУ отразили 170 атак окупантов: в Генштабе назвали основные направления
DAILY
Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Русский хаос в Кишиневе. Что происходит в Молдове и есть ли угроза Украине