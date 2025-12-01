Території обговорювали 6,5 годин. Мирний план США щодо України став кращим, - Зеленський

У результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд. Найскладнішим залишається питання територій.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення - без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки - важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд", - сказав глава української держави.
Він додав, що під час переговорів з американцями територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".
За словами Зеленського, переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями і тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою.
"Я отримаю фідбек від нашої делегації завтра, вони прилетять до Ірландії і мені покроково скажуть, де ми в цих переговорах", - уточнив президент.
Нагадаємо, за останні кілька тижнів українські урядовці вже кілька разів зустрічалися з американськими чиновниками для того, щоб обговорити мирний план США для завершення війни Росії проти України.
Після перших переговорів, які відбулися в Женеві, стало відомо, що документ скоротили. За непідтвердженими даними, тепер там 19 пунктів, а не 28, як це було в первісному вигляді.
Що в новій версії мирного плану - поки невідомо. Примітно, що спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Також у документі були й інші неприйнятні для України речі.
За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.