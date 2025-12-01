UA

Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Території обговорювали 6,5 годин. Мирний план США щодо України став кращим, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд. Найскладнішим залишається питання територій.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення - без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки - важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд", - сказав глава української держави.

Він додав, що під час переговорів з американцями територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

За словами Зеленського, переговори зі США тривають, Вашингтон уже поділився своїм баченням з українськими урядовцями і тепер хоче обговорити цю саму тему з Москвою.

"Я отримаю фідбек від нашої делегації завтра, вони прилетять до Ірландії і мені покроково скажуть, де ми в цих переговорах", - уточнив президент.

 

Мирний план США змінили

Нагадаємо, за останні кілька тижнів українські урядовці вже кілька разів зустрічалися з американськими чиновниками для того, щоб обговорити мирний план США для завершення війни Росії проти України.

Після перших переговорів, які відбулися в Женеві, стало відомо, що документ скоротили. За непідтвердженими даними, тепер там 19 пунктів, а не 28, як це було в первісному вигляді.

Що в новій версії мирного плану - поки невідомо. Примітно, що спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Також у документі були й інші неприйнятні для України речі.

За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.

