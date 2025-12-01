Территории обсуждали 6,5 часов. Мирный план США по Украине стал лучше, - Зеленский

"Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановление - без присутствия европейских партнеров принять сложно. И вопросы гарантий безопасности - важны конкретика от США и Европы. Здесь нужно быть очень осторожными, но план выглядит лучше", - сказал глава украинского государства.

Он добавил, что во время переговоров с американцами территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".

По словам Зеленского, переговоры с США продолжаются, Вашингтон уже поделился своим видением с украинскими чиновниками и теперь хочет обсудить эту же тему с Москвой.

"Я получу фидбек от нашей делегации завтра, они прилетят в Ирландию и мне пошагово скажут, где мы в этих переговорах", - уточнил президент.