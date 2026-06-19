Території чи добробут? Українці в опитуванні висловився, що важливіше

Більшість українців вважають збереження державного суверенітету та незалежності важливішими за особистий фінансовий добробут.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Соціологи запитали українців, що для них важливо більше: суверенітет і незалежність чи особистість фінансового добробуту.
Результат показав явну перевагу:
В іншій частині запитань порівнювали територіальну цільність та добробут населення. Тут різниця менш виражена:
Як зазначили соціологи, такий розподіл зумовлений різним ставленням українців до цих категорій. Вони пояснили, що "більше українців готові обговорювати тимчасові територіальні втрати, ніж питання суверенітету і незалежності України".
Соціологи запитали разом і отримали чітку картину.
39% респондентів вибрали "державницьку" позицію в обох парах - для них і територіальну цілісність, і суверенітет важливіші за добробут.
Натомість лише 21% опитаних так само віддали перевагу матеріальному добробуту в усіх випадках.
Таким чином, для майже чотирьох із десяти українців і територіальна цілісність, і державний суверенітет залишаються пріоритетом навіть в умовах війни.
КМІС порівняв результати опитувань 2020 та 2023 років - результати виявилися майже ідентичними.
У жовтні 2020 року 52% українців вибрали незалежність і цільність кордонів важливими за добробут населення, 33% - навпаки.
У грудні 2023 року, після повномасштабного вторгнення, цифри практично не змінилися: 53% обрали державницьку позицію, 34% - добробут.
Нові дані показують важливу різницю: українці значно твердіше підтримують суверенітет і незалежність, ніж територіальну цілісність як окрему категорію.
Нагадаємо, нещодавнє опитування КМІС показало, що 88% українців очікують перезавантаження центральної влади після завершення війни. Зокрема, до 67% зросла частка тих, хто виступає за зміну президента.
В іншому дослідженні соціологи з'ясували ставлення українців до статусу російської мови.
Також згідно з опитуванням "Оцінка релігійної ситуації в Україні", чверть мешканців країни вважають себе православними без конкретної приналежності до церкви.