Территории или благополучие? Украинцы в опросе высказался, что важнее

Суверенитет против благополучие

Социологи спросили украинцев, что для них важнее: суверенитет и независимость или личное финансовое благополучие.

Результат показал явное преимущество:

59% назвали важными суверенитет и независимость;

29% считают благополучие важнее суверенитета.

Территориальная целостность против благополучия

В другой части вопросов сравнивали территориальную целостность и благополучие населения. Здесь разница менее выражена:

48% отдают предпочтение территориальной целостности;

40% считают благополучие важным.

Инфографика: КМИС

Как отметили социологи, такое распределение обусловлено разным отношением украинцев к этим категориям. Они пояснили, что "больше украинцев готовы обсуждать временные территориальные потери, чем вопросы суверенитета и независимости Украины".

Какую позицию занимают украинцы

Социологи задали оба вопроса одновременно и получили четкую картину.

39% респондентов выбрали "государственную" позицию в обеих парах - для них и территориальная целостность, и суверенитет важнее благополучия.

В то же время лишь 21% опрошенных во всех случаях отдали предпочтение материальному благосостоянию.

Таким образом, для почти четырёх из десяти украинцев и территориальная целостность, и государственный суверенитет остаются приоритетом даже в условиях войны.

КМИС сравнил результаты опросов 2020 и 2023 годов - результаты оказались почти идентичными.

Как изменились настроения за последние годы

В октябре 2020 года 52% украинцев посчитали независимость и целостность границ важнее благосостояния населения, 33% - наоборот.

В декабре 2023 года, после полномасштабного вторжения, цифры практически не изменились: 53% отдали предпочтение государственной позиции, 34% - благосостоянию.

Новые данные показывают важное различие: украинцы гораздо решительнее поддерживают суверенитет и независимость, чем территориальную целостность как отдельную категорию.