Территории или благополучие? Украинцы в опросе высказался, что важнее

Большинство украинцев считают сохранение государственного суверенитета и независимости более важным, чем личное финансовое благополучие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Социологи спросили украинцев, что для них важнее: суверенитет и независимость или личное финансовое благополучие.
Результат показал явное преимущество:
В другой части вопросов сравнивали территориальную целостность и благополучие населения. Здесь разница менее выражена:
Как отметили социологи, такое распределение обусловлено разным отношением украинцев к этим категориям. Они пояснили, что "больше украинцев готовы обсуждать временные территориальные потери, чем вопросы суверенитета и независимости Украины".
Социологи задали оба вопроса одновременно и получили четкую картину.
39% респондентов выбрали "государственную" позицию в обеих парах - для них и территориальная целостность, и суверенитет важнее благополучия.
В то же время лишь 21% опрошенных во всех случаях отдали предпочтение материальному благосостоянию.
Таким образом, для почти четырёх из десяти украинцев и территориальная целостность, и государственный суверенитет остаются приоритетом даже в условиях войны.
КМИС сравнил результаты опросов 2020 и 2023 годов - результаты оказались почти идентичными.
В октябре 2020 года 52% украинцев посчитали независимость и целостность границ важнее благосостояния населения, 33% - наоборот.
В декабре 2023 года, после полномасштабного вторжения, цифры практически не изменились: 53% отдали предпочтение государственной позиции, 34% - благосостоянию.
Новые данные показывают важное различие: украинцы гораздо решительнее поддерживают суверенитет и независимость, чем территориальную целостность как отдельную категорию.
Напомним, недавний опрос КМИС показал, что 88% украинцев ожидают перезагрузки центральной власти после окончания войны. В частности, до 67% выросла доля тех, кто выступает за смену президента.
В другом исследовании социологи выяснили отношение украинцев к статусу русского языка.
Также, согласно опросу "Оценка религиозной ситуации в Украине", четверть жителей страны считают себя православными без конкретной принадлежности к церкви.