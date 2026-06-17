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До якої церкви відносять себе українці: дані опитування

13:56 17.06.2026 Ср
2 хв
Які причини релігійного вибору є основними?
aimg Валерій Ульяненко
До якої церкви відносять себе українці: дані опитування Фото: українська церква (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Чверть українців вважають себе просто православними без прив'язки до конкретної церкви, а в південних регіонах цей показник є ще вищим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію дослідження "Оцінка релігійної ситуації: Одеська область".

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, що, згідно з даними опитування, до Православної Церкви України (ПЦУ) себе відносять 22% громадян. На півдні України цей показник становить 16%, а безпосередньо в Одеській області - 17%.

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Прихильниками Української Православної Церкви (УПЦ МП) назвали себе 10% опитаних в Україні. У південних регіонах та на Одещині ця цифра майже однакова і становить 11%.

Водночас визначення "просто православні" обирають 26% українців загалом. На півдні таких людей 34%, а в Одеській області - 32%.

Рівень релігійності та вікові відмінності

Частка невіруючих та атеїстів в Україні становить 11%, але помітно зростає на півдні (14%) та в Одеській області (16%). Найвищий відсоток атеїзму фіксують серед молоді віком 18-29 років - 30%.

До якої церкви відносять себе українці: дані опитуванняФото: до якої церкви відносять себе українці (скрін відео)

Ще 15% мешканців Одещини та 16% загалом по країні вважають себе віруючими, але не відносять до жодної конфесії.

Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) має 7% прихильників в Україні, тоді як на півдні її підтримують лише 2% громадян. Протестантів в Одеській області виявилося 3%.

Чому люди обирають конкретну церкву

Головною причиною релігійного вибору українці називають сімейну традицію та виховання - так відповіли 46% опитаних у країні та 50% на Одещині. Усвідомленим вибором у дорослому віці це стало для 37% респондентів як в Одеській області, так і по всій Україні.

До якої церкви відносять себе українці: дані опитуванняФото: головні причини конфесійної приналежності (скрін відео)

Питання культурної та національної ідентичності мотивує 28% українців та 25% жителів Одещини. Особисту духовну потребу як головний фактор назвали лише 10% мешканців Одеської області.

Соціологічне дослідження проводилося групою "Рейтинг" з 4 по 12 травня 2026 року.

Нагадаємо, більше ніж половина українців підтримують ідею заборони Української Православної Церкви Московського патріархату.

Крім того, понад половина громадян України святкують Різдво 25 грудня. Лише 18% продовжують відзначати це свято 7 січня, при цьому кожен п'ятий українець святкує обидві дати.

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