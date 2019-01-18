Теракты в Charlie Hebdo: во Франции будут судить 14 причастных

Фото: теракт в 2015 году в Париже (из открытых источников)

Расследования ведутся на протяжении 4 лет

В о Франции судьи по борьбе с терроризмом рекомендовали привлечь к суду 14 человек, подозреваемых в атаке на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отметил судебный источник, 11 человек находятся под арестом и подозреваются в содействии нападениям, еще 3 разыскиваются полицией.

"Согласно французскому законодательству, они могут обжаловать решение отправить их в суд", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этих людей обвиняют в "соучастии" в оказании помощи преступникам, в частности в предоставлении им оружия.

Отметим, в январе 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже, в результате чего погибли 12 человек, нападавшие были убиты в ходе спецоперации.

В апреле 2017 года в ходе рейдов в Бельгии и Франции были задержаны десять человек по делу о терактах в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo и кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года.

В январе 2018 года во Франции полиция задержала подозреваемых в поставке оружия для террористов, атаковавших редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года.