Теракты в Charlie Hebdo: во Франции будут судить 14 причастных

Расследования ведутся на протяжении 4 лет
В о Франции судьи по борьбе с терроризмом рекомендовали привлечь к суду 14 человек, подозреваемых в атаке на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Как отметил судебный источник, 11 человек находятся под арестом и подозреваются в содействии нападениям, еще 3 разыскиваются полицией.
"Согласно французскому законодательству, они могут обжаловать решение отправить их в суд", - говорится в сообщении.
Как отмечается, этих людей обвиняют в "соучастии" в оказании помощи преступникам, в частности в предоставлении им оружия.
Отметим, в январе 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже, в результате чего погибли 12 человек, нападавшие были убиты в ходе спецоперации.
В апреле 2017 года в ходе рейдов в Бельгии и Франции были задержаны десять человек по делу о терактах в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo и кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года.
В январе 2018 года во Франции полиция задержала подозреваемых в поставке оружия для террористов, атаковавших редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже в январе 2015 года.