Теракти в Charlie Hebdo: у Франції судитимуть 14 причетних

Фото: теракт у 2015 році в Парижі (з відкритих джерел)

Розслідування ведуться впродовж 4 років

У Франції судді по боротьбі з тероризмом рекомендували залучити до суду 14 осіб, підозрюваних в атаці на редакцію журналу Charlie Hebdo в Парижі в січні 2015 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як зазначило судове джерело, 11 осіб перебувають під арештом і підозрюються у сприянні нападів, ще 3 розшукуються поліцією.

"Згідно французькому законодавству, вони можуть оскаржити рішення відправити їх до суду", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, цих людей звинувачують у "співучасті" в наданні допомоги злочинцям, зокрема у наданні їм зброї.

Відзначимо, в січні 2015 року брати Саїд і Шериф Куаши напали на редакцію гумористичного журналу Charlie Hebdo у Парижі, в результаті чого загинули 12 осіб, нападники були вбиті в ході спецоперації.

У квітні 2017 року в ході рейдів в Бельгії і Франції були затримані десять осіб у справі про теракти в редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo і кошерному супермаркеті в Парижі в січні 2015 року.

У січні 2018 року у Франції поліція затримала підозрюваних у постачанні зброї для терористів, що атакували редакцію журналу Charlie Hebdo у Парижі в січні 2015 року.