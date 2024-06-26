Теракти у Дагестані: Кремль почав кампанію протидії екстремізму на Кавказі, - ISW

Кремль активізує зусилля з протидії ісламістським екстремістським загрозам на Північному Кавказі, намагаючись зберегти видимість стабільності й нормального життя на теренах Російській Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що після терактів у Махачкалі та Дербенті 23 червня, глава Республіки Дагестан Сергій Меліков у зверненні до Народних зборів наказав провести перевірку особистих справ "усіх, хто займає керівні посади в Дагестані, зокрема депутатів Народних зборів".

У понеділок, 24 червня, Меліков звільнив голову Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова. Це сталося після того, як у Махачкалі правоохоронці під час нападу вбили двох його синів, яких ідентифікували як нападників.

Російські спецслужби у вівторок, 25 червня, повідомили про затримання Омарова, а російські правоохоронці не виключають, що йому можуть висунути звинувачення у пособництві терористам.

"Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Кремль "переглядає свій підхід" до запобігання екстремізму на Північному Кавказі та "ставить більше запитань" щодо Мелікова, який досі не приборкав "зростаючі радикальні настрої серед молоді (Дагестану)" після терористичних атак 23 червня у Дагестані", - йдеться у звіті.

За оцінкою ISW, Кремль намагається зберегти видимість стабільності та нормальності у відповідь на теракт у Дагестані й продемонструвати нібито багатоетнічну і багаторелігійну єдність Росії.

Аналітики Інституту зазначають, що російські військові блогери жорстко критикували місцевих чиновників, які, на їхню думку, знають про зростання екстремізму. Також блогери критикували молодіжну політику Дагестану за нібито підтримку молодіжних бійцівських клубів зі змішаних єдиноборств, що, на їхню думку, породжує екстремістську ідеологію.

"Обурення російських військових блогерів на адресу дагестанської влади є мовчазним визнанням того, що вони не зацікавлені у посиленні зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб пов'язати теракти 23 червня в Дагестані з зовнішніми акторами, такими як Україна або Захід", - йдеться у звіті ISW.