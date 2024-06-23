У нападах у Дагестані брали участь сини глави одного з районів республіки

У нападах у дагестанських містах Махачкала та Дербент брали участь сини голови Сергокалинського району республіки Омарова. Його затримано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та Інтерфакс.

Вдома у чиновника проводять обшуки. Сам він дає свідчення в поліції, повідомили російській пропагандистській агенції в правоохоронних органах РФ. За інформацією Інтерфаксу, російські силовики ліквідували чотирьох нападників у Махачкалі. Троє з них упізнані як сини та племінник Омарова. Також повідомляється, що наразі пожежа в синагозі Дербента, на яку було скоєно напад, триває. Начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який отримав тяжке поранення, помер. Напади у Дагестані