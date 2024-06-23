У нападах у Дагестані брали участь сини глави одного з районів республіки
У нападах у дагестанських містах Махачкала та Дербент брали участь сини голови Сергокалинського району республіки Омарова. Його затримано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та Інтерфакс.
Вдома у чиновника проводять обшуки. Сам він дає свідчення в поліції, повідомили російській пропагандистській агенції в правоохоронних органах РФ.
За інформацією Інтерфаксу, російські силовики ліквідували чотирьох нападників у Махачкалі. Троє з них упізнані як сини та племінник Омарова.
Також повідомляється, що наразі пожежа в синагозі Дербента, на яку було скоєно напад, триває.
Начальник відділу поліції Дагестанських Вогнів, який отримав тяжке поранення, помер.
Напади у Дагестані
Сьогодні, 23 червня, у Махачкалі та Дербенті невідомі здійснили низку збройних нападів , зокрема на поліцейських, синагогу та православну церкву, священик якої загинув.
На вулиці Дербента було виведено важку військову техніку. Місто перекрите. Російські силовики проводять операцію з ліквідації нападників.
За попередніми даними, у Дербенті було вбито шістьох поліцейських, 12 поранено. У Махачкалі загинув один працівник поліції помер, ще шестеро поранені.
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