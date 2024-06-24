ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нападники в Дагестані вбили понад 15 російських поліцейських

Понеділок 24 червня 2024 03:34
UA EN RU
Нападники в Дагестані вбили понад 15 російських поліцейських Ілюстративне фото (росЗМІ)
Автор: Вадим Ребрина

Понад 15 співробітників поліції РФ стали жертвами бойовиків, які вчинили низку нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами глави Дагестану Сергія Мелікова, активну фазу оперативно-бойових заходів у Махачкалі та Дербенті завершено.

Шістьох бойовиків ліквідовано.

Меліков запевнив, що ситуація в Дагестані контролюється органами влади та силовиками.

Він також заявив, що в Дагестані "продовжать виявляти сплячі осередки бойовиків, які готувалися з-за кордону".

Напади у Дагестані

У неділю, 23 червня, у Махачкалі та Дербенті невідомі здійснили низку збройних нападів, зокрема на поліцейських, синагогу та православну церкву, священик якої загинув.

На вулиці Дербента було виведено важку військову техніку. Місто перекрите.

У нападах брали участь сини глави Сергокалинського району Омарова. Він затриманий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Дагестан Російська Федерація
NEWS
Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову
Серед постраждалих - діти. В ОВА уточнили наслідки авіаудару по Харкову
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України