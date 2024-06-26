Теракты в Дагестане: Кремль начал кампанию противодействия экстремизму на Кавказе, - ISW

Кремль активизирует усилия по противодействию исламистским экстремистским угрозам на Северном Кавказе, пытаясь сохранить видимость стабильности и нормальной жизни на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что после терактов в Махачкале и Дербенте 23 июня, глава Республики Дагестан Сергей Меликов в обращении к Народному собранию приказал провести проверку личных дел "всех, кто занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе депутатов Народного собрания".

В понедельник, 24 июня, Меликов уволил главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Это произошло после того, как в Махачкале правоохранители во время нападения убили двух его сыновей, которых идентифицировали как нападавших.

Российские спецслужбы во вторник, 25 июня, сообщили о задержании Омарова, а российские правоохранители не исключают, что ему могут предъявить обвинение в пособничестве террористам.

"Российский инсайдерский источник утверждал, что Кремль "пересматривает свой подход" к предотвращению экстремизма на Северном Кавказе и "задает больше вопросов" в отношении Меликова, который до сих пор не обуздал "растущие радикальные настроения среди молодежи (Дагестана)" после террористических атак 23 июня в Дагестане", - говорится в отчете.

По оценке ISW, Кремль пытается сохранить видимость стабильности и нормальности в ответ на теракт в Дагестане и продемонстрировать якобы многоэтническое и многорелигиозное единство России.

Аналитики Института отмечают, что российские военные блогеры жестко критиковали местных чиновников, которые, по их мнению, знают о росте экстремизма. Также блогеры критиковали молодежную политику Дагестана за якобы поддержку молодежных бойцовских клубов по смешанным единоборствам, что, по их мнению, порождает экстремистскую идеологию.

"Возмущение российских военных блогеров в адрес дагестанских властей является молчаливым признанием того, что они не заинтересованы в ужесточении усилий Кремля, направленных на то, чтобы связать теракты 23 июня в Дагестане со внешними акторами, такими как Украина или Запад", - говорится в отчете ISW.