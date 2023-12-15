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Теракт на Закарпатті. СБУ розслідує підрив гранат у сільраді, встановлюють свідків

Закарпатська область, П'ятниця 15 грудня 2023 15:06
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Теракт на Закарпатті. СБУ розслідує підрив гранат у сільраді, встановлюють свідків Фото: СБУ почала розслідувати підрив гранат у сільраді на Закарпатті (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Слідчі Служби безпеки почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області. Подію кваліфікували як теракт.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Так, попередньо дії чоловіка, який вчинив підрив, кваліфіковано за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури.

Також вживаються невідкладні заходи для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника.

Разом з тим Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Нагадаємо, що сьогодні на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільради депутат підірвав гранати під час засідання сесії.

Наразі відомо про 26 постраждалих, шестеро з них у тяжкому стані. Також медики реанімують чоловіка, який підірвав гранати.

Також джерела РБК-Україна назвали ім'я підривника, а в мережі публікували кадри з місця подій.

Всі подробиці підриву в сільраді на Закарпатті - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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