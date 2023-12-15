З'явилося відео підриву гранат у сільраді на Закарпатті

Момент підриву гранат у Керецьківській сільраді на Закарпатті потрапив на відео. Кадри опублікувала Нацполіція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію.

Увага! Відео містить чутливі кадри, подивитися його можете у Telegram-каналі РБК-Україна за посиланням.

Відомо, що депутат Керецьківської сільської ради приніс гранати на засідання сесії. Чоловік підірвав їх у будівлі сільради, де у момент вибуху перебували його колеги.

За попередньою інформацією, 26 людей отримали поранення. Шість з них у важкому стані.

Міністерство внутрішніх справ спочатку повідомило, що сам підривник загинув. Проте потім інформацію змінили і заявили, що чоловік живий, а медики проводять реанімаційні заходи.

На місці події працюють спецслужби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

За даними місцевих ЗМІ, гранати у будівлі сільради підірвав депутат Сергій Батрин від партії "Слуга народу". Причини та обставини інциденту - невідомі.