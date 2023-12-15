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Теракт на Закарпатье. СБУ расследует подрыв гранат в сельсовете, устанавливают свидетелей

Закарпатская область, Пятница 15 декабря 2023 15:06
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Теракт на Закарпатье. СБУ расследует подрыв гранат в сельсовете, устанавливают свидетелей Фото: СБУ начала расследовать подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

Следователи Службы безопасности начали расследование по факту подрыва боевых гранат в помещении Керецковского сельского совета Закарпатской области. Событие квалифицировали как теракт.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

Так, предварительно действия мужчины, совершившего подрыв, квалифицированно по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

Также принимаются безотлагательные меры по выяснению всех обстоятельств преступления. В частности, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия, а также мотивы взрывателя.

Вместе с тем, Национальная полиция дополнительно расследует это преступление по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Напомним, что сегодня на Закарпатье в здании Керецковского сельсовета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии.

Пока известно о 26 пострадавших, шесть из них в тяжелом состоянии. Также медики реанимируют мужчину, взорвавшего гранаты.

Также источники РБК-Украина назвали имя взрывателя, а в сети публиковали кадры с места событий.

Все подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье - узнайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Служба безопасности Украины Закарпатье Теракт Взрыв
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