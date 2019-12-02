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Теракт на Лондонском мосту: полиция задержала еще одного подозреваемого

Новости » В мире     02.12.2019 - 09:28
Теракт на Лондонском мосту: полиция задержала еще одного подозреваемого
Иллюстративное фото (GettyImages)

Полиция задержала одного из девяти человек, осужденных за терроризм

Британские силовики задержали одного из девяти экстремистов, осужденных в 2012 году вместе с террористом из Лондонского моста Усманом Ханом за заговор с целью нападения на Лондонскую фондовую биржу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Как сообщается, 34-летний Назам Хуссейн был задержан по подозрению в подготовке террористических актов после обыска его дома в рамках проверки осужденных за терроризм.

Хотя в полиции заявили, что "нет информации, позволяющей предположить", что арест был связан с нападением на Лондонский мост", Хуссейн принадлежал к группе, которая планировала бомбить Лондонскую фондовую биржу. В этой группе также состоял Усман Хан.

Отметим, Хуссейн и Хан первоначально получили неопределенные сроки с минимальным сроком в восемь лет за решеткой после того, как были осуждены за террористические преступления в 2012 году.

Но они успешно обжаловали свои приговоры в 2013 году и вместо них получили фиксированные сроки.

Они оба были выпущены по лицензии в декабре прошлого года.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал ужесточить наказания для осужденных за терроризм и насильничество. Он также сообщил, что в Великобритании досрочно освободили 74 человека, осужденных за терроризм.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт. Двое человек умерли в результате атаки. Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за инцидент.

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