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Теракт на Лондонському мосту: поліція затримала ще одного підозрюваного

Новини » В світі     02.12.2019 - 09:28
Теракт на Лондонському мосту: поліція затримала ще одного підозрюваного
Ілюстративне фото (GettyImages)

Поліція затримала одного з дев'яти осіб, засуджених за тероризм

Британські силовики затримали одного з дев'яти екстремістів, засуджених у 2012 році разом з терористом з Лондонського мосту Усманом Ханом за змову з метою нападу на Лондонську фондову біржу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Як повідомляється, 34-річний Назам Хуссейн був затриманий за підозрою в підготовці терористичних актів після обшуку його будинку в рамках перевірки засуджених за тероризм.

Хоча у поліції заявили, що "немає інформації, що дозволяє припустити, що арешт був пов'язаний з нападом на Лондонський міст", Хуссейн належав до групи, яка планувала бомбити Лондонську фондову біржу. У цій групі також був присутній Усман Хан.

Зазначимо, Хуссейн і Хан спочатку отримали невизначені терміни з мінімальним терміном на вісім років за ґратами після того, як були засуджені за терористичні злочини у 2012 році.

Але вони успішно оскаржили свої вироки у 2013 році та замість них отримали фіксовані терміни.

Вони обидва були випущені за ліцензією в грудні минулого року.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв посилити покарання для засуджених за тероризм і насильництво. Він також повідомив, що у Великобританії достроково звільнили 74 людини, засуджених за тероризм.

Нагадаємо, ввечері 29 листопада в Лондоні чоловік, озброєний ножем, почав нападати на людей на мосту. Незабаром на місце події прибули правоохоронці та відкрили стрілянину. Поліцейські вбили нападника, а те, що сталося, назвали терактом. На тілі чоловіка був виявлений фальшивий пояс смертника. Поліція класифікувала напад як теракт. Двоє людей померли в результаті атаки. Терористична організація ІДІЛ взяла на себе відповідальність за інцидент.

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