В Лондоне при стрельбе на мосту пострадали 5 человек

Фото: стрельба в Лондоне (twitter.com adam_cannon)

Нападавший был вооружен ножом

В результате стрельбы на Лондонском мосту пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со посиданням на Sky News.

По предварительным данным британских правоохранителей, в результате нападения на людей, которое сегодня, 29 ноября, произошло на Лондонском мосту, пострадали 5 человек. Как утверждают очевидцы, нападавший был вооружен ножом.

Напомним, ранее британское издание Sky.News сообщило, что в Лондоне мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу.

Позже стало известно, что правоохранителям удалось задержать мужчину, который совершил нападение на людей на Лондонском мосту. Нападавший был задержан после того, как силовики окружили мост. Тогда было известно о возможном ранении нескольких человек.

Как писало РБК-Украина, в августе в Лондоне возле здания Министерства внутренних дел неизвестный совершил нападение с ножом на человека. После ранения жертва зашла в помещение ведомства попросить о помощи. Злоумышленник был оперативно задержан правоохранителями и взят под стражу.