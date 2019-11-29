ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Лондоне при стрельбе на мосту пострадали 5 человек

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 17:08
В Лондоне при стрельбе на мосту пострадали 5 человек
Фото: стрельба в Лондоне (twitter.com adam_cannon)

Нападавший был вооружен ножом

В результате стрельбы на Лондонском мосту пострадали 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со посиданням на Sky News.

По предварительным данным британских правоохранителей, в результате нападения на людей, которое сегодня, 29 ноября, произошло на Лондонском мосту, пострадали 5 человек. Как утверждают очевидцы, нападавший был вооружен ножом.

Напомним, ранее британское издание Sky.News сообщило, что в Лондоне мужчина с ножом начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу.

Позже стало известно, что правоохранителям удалось задержать мужчину, который совершил нападение на людей на Лондонском мосту. Нападавший был задержан после того, как силовики окружили мост. Тогда было известно о возможном ранении нескольких человек.

Как писало РБК-Украина, в августе в Лондоне возле здания Министерства внутренних дел неизвестный совершил нападение с ножом на человека. После ранения жертва зашла в помещение ведомства попросить о помощи. Злоумышленник был оперативно задержан правоохранителями и взят под стражу.

Полиция задержала мужчину, нападавшего на людей на Лондонском мосту Лондонский мост перекрыли из-за стрельбы
Новости Украины ЛондонСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь