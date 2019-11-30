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ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Новости » Общество     30.11.2019 - 21:45
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Иллюстративное фото (GettyImages)

В результате теракта погибли два человека, еще три получили ранения

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Ранее королева Великобритании Елизавета II выразила "глубочайшие соболезнования" жертвам и пострадавшим во время теракта на Лондонском мосту.

"Мы с принцем Филиппом были опечалены, узнав о теракте на Лондонском мосту. Мы посылаем наши мысли, молитвы и глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял близких и пострадал от вчерашнего ужасного насилия", - говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца. Также королева поблагодарила за работу полицию и экстренные службы, спасавшим жизни людей.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

Двое человек умерли в результате атаки.

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