ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Иллюстративное фото (GettyImages)

В результате теракта погибли два человека, еще три получили ранения

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне. Об этом сообщает Reuters.

Ранее королева Великобритании Елизавета II выразила "глубочайшие соболезнования" жертвам и пострадавшим во время теракта на Лондонском мосту.

"Мы с принцем Филиппом были опечалены, узнав о теракте на Лондонском мосту. Мы посылаем наши мысли, молитвы и глубочайшие соболезнования всем тем, кто потерял близких и пострадал от вчерашнего ужасного насилия", - говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца. Также королева поблагодарила за работу полицию и экстренные службы, спасавшим жизни людей.



Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. На теле мужчины был обнаружен фальшивый пояс смертника. Полиция классифицировала нападение как теракт.

Двое человек умерли в результате атаки.