Число жертв теракта в Лондоне возросло

Фото: теракт на Лондонском мосту (twitter.com adam_cannon)

Число жертв нападения возросло до 2

В Британии погиб еще один пострадавший в результате теракта на Лондонском мосту, так количество погибших выросло до 2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным источников в Уайтхолле, в результате вооруженного нападения на Лондонском мосту, который произошел вечером 29 ноября, погибли 2 представителя общественности, а также террорист.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне скончался один из раненых во время теракта на мосту. Источники в здравоохранительном ведомстве заявляли, что один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. Также было известно о тяжелораненых.

Также РБК-Украина писало, что в результате нападения вооруженного мужчины на Лондонском мосту, которое произошло сегодня 29 ноября, пострадали 5 человек. Как утверждают очевидцы, нападавший был вооружен ножом. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу.

Как известно, британские правоохранители квалифицировали нападение на людей на Лондонском мосту как террористический акт. В лондонской полиции заявили, что нападающий, в которого стреляли силовики на Лондонском мосту, умер. Террорист был одет в муляж взрывного устройства.