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Теракт в Керчи: колледж сегодня не возобновит работу

Новости » Общество    22.10.2018 - 09:03
Фото: взрыв в Керчи (kerch.fm)
Фото: взрыв в Керчи (kerch.fm)

Однако, около 30 школ в Керчи продолжают учебный процесс

Керченский политехнический колледж в оккупированном Российской Федерацией (РФ) Крыму не начнет работать с понедельника, 22 октября. Об этом сообщил "глава" оккупационной администрации Керчи Сергей Бороздин, передает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Ожидается, что во вторник, 23 октября, в Керчь снова приедет "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он должен пообщаться с коллективом преподавателей и принять решение о начале работы колледжа.

Ранее Аксенов заявлял, что колледж возобновит работу 22 октября.

Вместе с тем, как сообщается, школы в Керчи продолжают работать, их около 30. Керченские журналисты подтвердили, что в учебных заведениях будут дежурить двое представителей Национальной гвардии России.

Напомним, ранее на российском телевидении обнародовали видео с камер наблюдения в политехническом колледже Керчи, где 17 октября в результате взрывов и стрельбы погиб 21 человек. Отметим, тело подозреваемого - студента Владислава Рослякова - обнаружили в библиотеке колледжа. По официальным данным, после теракта он покончил жизнь самоубийством.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что после теракта в Керчи провокаций на административной границе с оккупированным Крымом не было.

Число пострадавших в результате теракта в Керченском политехническом колледже достигло 73 человек.

 

Число пострадавших в ходе теракта в Керчи превысило 70 После теракта в Керчи провокаций на админгранице не было, - Госпогранслужба
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