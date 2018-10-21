Кількість постраждалих під час теракту в Керчі перевищила 70

Фото: місце вибуху в Керчі (kerch.fm)

З загального числа потерпілих госпіталізували 47 осіб

Число постраждалих в результаті теракту в Керченському політехнічному коледжі досягло 73 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, в центрі медицини катастроф Криму заявили, що загальна кількість потерпілих становить 73 особи, госпіталізовано - 47. В окупованому Сімферополі лікування проходять 15 осіб, стан яких оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше на російському телебаченні оприлюднили відео з камер спостереження в політехнічному коледжі Керчі, де 17 жовтня в результаті вибухів і стрілянини загинула 21 особа. Зазначимо, тіло підозрюваного - студента Владислава Рослякова - виявили в бібліотеці коледжу. За офіційними даними, після теракту він покінчив життя самогубством.

У Державній прикордонній службі України відзначили, що після теракту в Керчі провокацій на адміністративному кордоні з окупованим Кримом не було.

"Жодних провокацій не було зафіксовано. Зараз ситуація спокійна і контрольована", - додав помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.