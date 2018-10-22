Теракт у Керчі: коледж сьогодні не відновить роботу

Фото: вибух у Керчі (kerch.fm)

Однак, близько 30 шкіл у Керчі продовжують навчальний процес

Керченський політехнічний коледж в окупованому Російською Федерацією (РФ) Криму не почне працювати з понеділка, 22 жовтня. Про це повідомив "голова" окупаційної адміністрації Керчі Сергій Бороздін, передає РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Очікується, що у вівторок, 23 жовтня, у Керч знову приїде "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов. Він має поспілкуватися з колективом викладачів та ухвалити рішення про початок роботи коледжу.

Раніше Аксьонов заявляв, що коледж відновить роботу 22 жовтня.

Разом з тим, як повідомляється, школи в Керчі продовжують працювати, їх близько 30. Керченські журналісти підтвердили, що в навчальних закладах будуть чергувати двоє представників Національної гвардії Росії.

Нагадаємо, раніше на російському телебаченні оприлюднили відео з камер спостереження в політехнічному коледжі Керчі, де 17 жовтня в результаті вибухів і стрілянини загинула 21 особа. Зазначимо, тіло підозрюваного - студента Владислава Рослякова - виявили в бібліотеці коледжу. За офіційними даними, після теракту він покінчив життя самогубством.

У Державній прикордонній службі України відзначили, що після теракту в Керчі провокацій на адміністративному кордоні з окупованим Кримом не було.

Число постраждалих в результаті теракту в Керченському політехнічному коледжі досягло 73 осіб.