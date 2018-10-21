Після теракту в Керчі провокацій на адмінмежі не було, - Держприкордонслужба

Фото: адміністративна межа з Кримом (dpsu.gov.ua)

Посилені заходи безпеки на адмінмежі тривають

Після теракту в окупованій Керчі на адміністративному кордоні з Кримом провокацій не було. Про це РБК-Україна повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону Іван Шевцов.

За його словами, на сьогодні посилені заходи безпеки на адмінмежі тривають.

"Жодних провокацій не було зафіксовано. Зараз ситуація спокійна і контрольована", - додав Шевцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посилені заходи на адміністративній межі у зв'язку з терактом в Керчі триватимуть ще кілька днів.

На російському телебаченні оприлюднили відео з камер спостереження в політехнічному коледжі в окупованій Керчі, де 17 жовтня в результаті теракту загинула 21 особа. На відео зафіксовано, як імовірний терорист Владислав Росляков заходить в коледж, зустрічається з невстановленою особою, яка може бути причетною до теракту. Далі із запису випливає, що Росляков залишив рюкзак в буфеті, після чого там стався вибух.