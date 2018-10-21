Опубліковано відео вибуху і стрілянини в керченському коледжі

Фото: місце теракту в Керчі (kerch.fm)

Російський телеканал показав відео з камер спостереження

У Росії оприлюднили відео з камер спостереження в політехнічному коледжі окупованій Керчі, де 17 жовтня в результаті теракту загинула 21 особа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Росія 1".

Зазначимо, на відео зафіксовано, як імовірний терорист Владислав Росляков заходить в коледж, зустрічається з невстановленою особою, яка може бути причетною до теракту. Далі із запису випливає, що Росляков залишив рюкзак в буфеті, після чого там стався вибух. Згодом він відкрив стрілянину з вогнепальної зброї.

Увага! На відео присутні сцени насильства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посилені заходи на адміністративному кордоні у зв'язку з терактом в Керчі триватимуть ще кілька днів.

Теракт у Керчі стався 17 жовтня 2018 року, повідомлялося про підрив бомби і стрілянину в навчальному закладі. Тіло підозрюваного - студента Владислава Рослякова - виявили в бібліотеці коледжу. Незадовго до подій 17 жовтня він легально придбав вогнепальну зброю.

За останньою інформацією, у результаті теракту загинула 21 особа, десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості.