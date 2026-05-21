UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Тепловоз росіян з нафтою спалений у Санкт-Петербурзі завдяки партизанам "АТЕШ"

05:56 21.05.2026 Чт
2 хв
Дії партизанів порушили логістику росіян
aimg Юлія Маловічко
Фото: російський МНСник (Getty Images)

Партизани "АТЕШ" знищили тепловоз у Санкт-Петербурзі та порушили таким чином нафтову логістику у північно-західному регіоні РФ.

"Агенти нашого руху провели успішну операцію в Санкт-Петербурзі - шляхом підпалу було виведено з ладу тепловоз, задіяний у перевезенні нафтових вантажів та забезпеченні ланцюжків постачання промислової та енергетичної інфраструктури регіону" - йдеться у повідомленні.

Рух партизанів сповістив, що в результаті підпалу тепловоза північно-західна логістика ворога працює під незмінним тиском, залізнична інфраструктура перевантажена.

"Будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива та сировини. Промислові підприємства регіону залежать від цих ланцюжків. Тим більше, що поруч знаходиться Усть-Луга - один із ключових центрів експорту нафти та нафтопродуктів", - додали в АТЕШ.

У партизанському русі також додали, що будь-які порушення в транспортній системі ворога відразу відбиваються на всій галузі: заводи недоотримують сировину, порти - вантажі, а регіональне постачання починає давати збої.

"Навіть у глибокому тилу критична інфраструктура залишається вразливою. Безпечних місць для путінської машини немає. Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини!" - підсумували партизани.

Фото: партизани підпалили тепловоз росіян (АТЕШ Telegram)

Нагадаємо, ранше партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу армії РФ. Цього разу агенти знищили електровоз у Липецькій області.

Також ми писали, як "АТЕШ" влаштував проблеми зі зв'язком та боєприпасами для російської армії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Санкт-Петербургпартизаны