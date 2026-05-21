Тепловоз росіян з нафтою спалений у Санкт-Петербурзі завдяки партизанам "АТЕШ"

"Агенти нашого руху провели успішну операцію в Санкт-Петербурзі - шляхом підпалу було виведено з ладу тепловоз, задіяний у перевезенні нафтових вантажів та забезпеченні ланцюжків постачання промислової та енергетичної інфраструктури регіону" - йдеться у повідомленні.

Рух партизанів сповістив, що в результаті підпалу тепловоза північно-західна логістика ворога працює під незмінним тиском, залізнична інфраструктура перевантажена.

"Будь-який збій у вузлових точках призводить до затримок постачання палива та сировини. Промислові підприємства регіону залежать від цих ланцюжків. Тим більше, що поруч знаходиться Усть-Луга - один із ключових центрів експорту нафти та нафтопродуктів", - додали в АТЕШ.

У партизанському русі також додали, що будь-які порушення в транспортній системі ворога відразу відбиваються на всій галузі: заводи недоотримують сировину, порти - вантажі, а регіональне постачання починає давати збої.

"Навіть у глибокому тилу критична інфраструктура залишається вразливою. Безпечних місць для путінської машини немає. Удар за ударом ми знищимо путінську фашистську систему зсередини!" - підсумували партизани.

Фото: партизани підпалили тепловоз росіян (АТЕШ Telegram)