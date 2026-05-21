Тепловоз россиян с нефтью сожжен в Санкт-Петербурге благодаря партизанам "АТЕШ"

05:56 21.05.2026 Чт
2 мин
Действия партизан нарушили логистику россиян
aimg Юлия Маловичко
Фото: российский МЧСник (Getty Images)

Партизаны "АТЕШ" уничтожили тепловоз в Санкт-Петербурге и нарушили таким образом нефтяную логистику в северо-западном регионе РФ.

"Агенты нашего движения провели успешную операцию в Санкт-Петербурге - путем поджога был выведен из строя тепловоз, задействованный в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек поставок промышленной и энергетической инфраструктуры региона" - говорится в сообщении.

Движение партизан сообщило, что в результате поджога тепловоза северо-западная логистика врага работает под неизменным давлением, железнодорожная инфраструктура перегружена.

"Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам поставок топлива и сырья. Промышленные предприятия региона зависят от этих цепочек. Тем более, что рядом находится Усть-Луга - один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов", - добавили в АТЭШ.

В партизанском движении также добавили, что любые нарушения в транспортной системе врага сразу отражаются на всей отрасли: заводы недополучают сырье, порты - грузы, а региональное снабжение начинает давать сбои.

"Даже в глубоком тылу критическая инфраструктура остается уязвимой. Безопасных мест для путинской машины нет. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри!" - подытожили партизаны.

Фото: партизаны подожгли тепловоз россиян (АТЕШ Telegram)

Напомним, ранее партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную диверсию в тылу армии РФ. На этот раз агенты уничтожили электровоз в Липецкой области.

Также мы писали, как "АТЭШ" устроил проблемы со связью и боеприпасамидля российской армии.

