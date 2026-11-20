Погода в Україні 21 листопада буде з дощами в деяких областях, але комфортною за температурою. Пізніше ситуація зміниться - почнеться відчутне похолодання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що в атмосфери - "все за планом".
"Листопад, а, отже, й осінь, переходять у зрілу фазу", - уточнила Діденко.
Впродовж суботи, 21 листопада, погода очікується волога:
На решті території України - без істотних опадів.
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"Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго", - констатувала синоптик.
Вона уточнила, що "всьому свій час".
Впродовж дня суботи, 21 листопада, стовпчики термометрів можуть показувати:
Діденко повідомила, що в неділю, 22 листопада, в Україні почне холоднішати.
"А в понеділок (23 листопада, - Ред.) стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля. Вночі - до незначних мінусів", - уточнила синоптик.
Вона також звернула увагу українців на те, що при цьому відбудеться ускладнення погодних умов, адже ймовірні будуть:
З огляду на це метеоролог порадила громадянам бути дуже обережними.
"Наступний тиждень нова повітряна маса із похолоданням та снігом вкупі із ожеледицею домінуватимуть в Україні. Хіба південь традиційно буде трохи теплішим", - констатувала Діденко.
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Погода в Києві очікується:
Температура повітря вдень суботи буде ще "досить комфортна" - близько +6°C.
В неділю - вже прохолодніша - близько +3°C.
У понеділок (23 листопада) у столиці - близько 0°C. Ймовірний мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця.
"Найближчі дні - поступовий перехід до нових синоптичних реалій, втім, знайомих, логічних та природніх", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода впливає на якість повітря - що й коли "затримує" забруднення та навпаки.
Крім того, в УкрГМЦ пояснили, на яких річках ситуація з водністю - найскладніша (у першій половині листопада).
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