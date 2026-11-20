Де ймовірні дощі та мокрий сніг 21 листопада

Експерт розповіла, що в атмосфери - "все за планом".

"Листопад, а, отже, й осінь, переходять у зрілу фазу", - уточнила Діденко.

Впродовж суботи, 21 листопада, погода очікується волога:

дощі ймовірні переважно у західних і північних областях (ввечері - також у Черкаській, Полтавській і Харківській областях);

у Карпатах - можливий мокрий сніг.

На решті території України - без істотних опадів.

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Чого чекати в суботу від температури повітря

"Температура повітря стримуватиме натиск холодної повітряної маси, але недовго", - констатувала синоптик.

Вона уточнила, що "всьому свій час".

Впродовж дня суботи, 21 листопада, стовпчики термометрів можуть показувати:

в середньому по Україні +4...+7°C;

у центрі +5...+10°C;

на півдні - до +10...+15°C.

Прогноз погоди по Україні на 21 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться погода 22 листопада й пізніше

Діденко повідомила, що в неділю, 22 листопада, в Україні почне холоднішати.

"А в понеділок (23 листопада, - Ред.) стовпчики термометрів опустяться навіть у денні години до нуля. Вночі - до незначних мінусів", - уточнила синоптик.

Вона також звернула увагу українців на те, що при цьому відбудеться ускладнення погодних умов, адже ймовірні будуть:

мокрий сніг;

налипання мокрого снігу;

ожеледиця на дорогах.

З огляду на це метеоролог порадила громадянам бути дуже обережними.

"Наступний тиждень нова повітряна маса із похолоданням та снігом вкупі із ожеледицею домінуватимуть в Україні. Хіба південь традиційно буде трохи теплішим", - констатувала Діденко.

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Яка синоптична ситуація очікується в Києві

Погода в Києві очікується:

в суботу (21 листопада) - із періодичним дощем;

в неділю (22 листопада) - без істотних опадів.

Температура повітря вдень суботи буде ще "досить комфортна" - близько +6°C.

В неділю - вже прохолодніша - близько +3°C.

У понеділок (23 листопада) у столиці - близько 0°C. Ймовірний мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця.

"Найближчі дні - поступовий перехід до нових синоптичних реалій, втім, знайомих, логічних та природніх", - підсумувала Діденко.