Тепло и влага сокращает период полураспада коронавируса, - исследование

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Период полураспада частей вируса сокращался в лабораторных условиях по мере увеличения температуры и влаги

Вирус COVID-19 сильно теряет свои свойства под воздействием тепла, солнечного света и влаги. Об этом свидетельствуют данные американских ученых, исследования которых представили в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Результаты исследования подтверждают гипотезы научных сотрудников со всего мира, что коронавирус, как и другие вирусы, уязвим к солнечному свету и теплу.

Период полураспада частей вируса сокращался в лабораторных условиях по мере увеличения температуры и влаги.

"Итак, если мы посмотрим на 18-часовой период полураспада, то, что вы в основном говорите, это то, что каждые 18 часов жизни вирус уменьшается вдвое. Поэтому если вы начнете с тысячи частиц вируса, то через 18 часов он снизится до 500, через 18 часов после этого снизится до 250, и так далее, и так далее", - пояснил исполняющий обязанности секретаря наук и технологий Департамента по внутренней безопасности США Уильям Брайан.

По данным ученых, процесс можно снизить с 18 часов до почти 1,5 минуты, если постепенно повышать температуру и добавить ультрафиолет, который приходит с солнечным светом.

"В условиях, которые мы тестировали на сегодня, вирус в каплях слюны лучше всего выживает в закрытых и сухих условиях. ... Вирус скорее всего умирает при наличии прямых солнечных лучей... Повышение температуры и влажности в потенциально загрязненных помещениях снижает стабильность вируса. И может потребоваться дополнительная забота о сухие среды, не подвержены влиянию солнечного света", - отметил он.

По словам Брайана, исследования проводились в лабораторных и контролируемых условиях. Условный вирус на поверхностях детской площадки, которая подвергается прямому воздействию солнечных лучей, быстро умрет, но в тени может жить чуть дольше.

"Для нас было бы безответственно сказать, что лето убьет вирус", - сказал Брайан.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 478 новых случаев коронавируса, а общее число инфицированных составляет 8125 человек. При этом 10 случаев подтвердили в аннексированном Крыму, среди которых два медика.

Также РБК-Украина писало, что в мире, по состоянию на утро 25 апреля, зафиксировано 2 831 915 случаев инфицирования COVID-19 с начала пандемии, среди которых более 800 тысяч вылечившихся. Больше всего жертв и заболевших в США.