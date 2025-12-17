Тепло ще кілька днів: коли очікувати справжнє похолодання в Україні

За її словами, це пов'язано з тим, що над південною частиною Європи, поблизу Балкан, утримується потужний антициклон, який поширює зону високого атмосферного тиску і на територію України.

Сонячно буде переважно у західних регіонах, де ясна погода тримається вже кілька днів поспіль. Температура повітря протягом дня залишатиметься комфортною: від +2 до +5 градусів у більшості областей, від +4 до +10 градусів - на заході та півдні. У південній частині Запорізької області очікується дещо прохолодніше - від +2 до +4 градусів.

Вітер переважно південний, помірний, місцями з поривами. У ранкові та вечірні години можливі тумани, що може ускладнювати видимість на дорогах.

У Києві 17 грудня істотних змін у погоді не прогнозується: без опадів, із поривчастим південним вітром. Уночі температура становитиме близько +2 градусів, вдень повітря прогріється до +5 градусів.

За прогнозами Діденко, відносно тепла погода збережеться ще деякий час. Відчутніше похолодання з переважанням мінусових температур і вдень, і вночі очікується після 26 грудня.