Тепло ще кілька днів: коли очікувати справжнє похолодання в Україні

У середу, 17 грудня, в більшості областей України збережеться хмарна, але суха погода - без істотних опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За її словами, це пов'язано з тим, що над південною частиною Європи, поблизу Балкан, утримується потужний антициклон, який поширює зону високого атмосферного тиску і на територію України.
Сонячно буде переважно у західних регіонах, де ясна погода тримається вже кілька днів поспіль. Температура повітря протягом дня залишатиметься комфортною: від +2 до +5 градусів у більшості областей, від +4 до +10 градусів - на заході та півдні. У південній частині Запорізької області очікується дещо прохолодніше - від +2 до +4 градусів.
Вітер переважно південний, помірний, місцями з поривами. У ранкові та вечірні години можливі тумани, що може ускладнювати видимість на дорогах.
У Києві 17 грудня істотних змін у погоді не прогнозується: без опадів, із поривчастим південним вітром. Уночі температура становитиме близько +2 градусів, вдень повітря прогріється до +5 градусів.
За прогнозами Діденко, відносно тепла погода збережеться ще деякий час. Відчутніше похолодання з переважанням мінусових температур і вдень, і вночі очікується після 26 грудня.
