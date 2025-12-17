Тепло еще несколько дней: когда ожидать настоящее похолодание в Украине

В среду, 17 декабря, в большинстве областей Украины сохранится облачная, но сухая погода - без существенных осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, это связано с тем, что над южной частью Европы, вблизи Балкан, удерживается мощный антициклон, который распространяет зону высокого атмосферного давления и на территорию Украины.
Солнечно будет преимущественно в западных регионах, где ясная погода держится уже несколько дней подряд. Температура воздуха в течение дня будет оставаться комфортной: от +2 до +5 градусов в большинстве областей, от +4 до +10 градусов - на западе и юге. В южной части Запорожской области ожидается несколько прохладнее - от +2 до +4 градусов.
Ветер преимущественно южный, умеренный, местами с порывами. В утренние и вечерние часы возможны туманы, что может усложнять видимость на дорогах.
В Киеве 17 декабря существенных изменений в погоде не прогнозируется: без осадков, с порывистым южным ветром. Ночью температура составит около +2 градусов, днем воздух прогреется до +5 градусов.
По прогнозам Диденко, относительно теплая погода сохранится еще некоторое время. Более ощутимое похолодание с преобладанием минусовых температур и днем, и ночью ожидается после 26 декабря.
