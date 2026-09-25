Тепло повертається. Якої погоди чекати українцям до кінця вересня

Кінець вересня несе українцям комфортну осінню погоду з відносно теплими днями й локальними опадами. Синоптики припускають, що ситуація критично не зміниться навіть на початку жовтня.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла провідний фахівець відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр .

Як зміниться синоптична ситуація найближчим часом

– У найближчі дні більшістю областей ми будемо перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску.

Тому істотних опадів - не чекаємо.

Хоча 27 вересня атмосферний фронт із Чорного моря впливатиме на погоду східних, а вдень - і Дніпропетровської областей.

28 вересня циклонічна діяльність над Чорним морем охопить південну частину країни.

Там прогнозуємо дощі.

Розраховуємо на прохолодні ночі та помірно теплі дні.

Але для цієї пори такий температурний режим є вже близьким до норми.

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До якої погоди готуватись в суботу, 26 вересня

– Завтра (в суботу, 26 вересня) погода в нас буде без істотних опадів.

На південному заході країни вночі та вранці місцями може утворюватись туман.

Вітер - переважно південно-західний, рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі +4...+9°С. Вдень +16...+21°С.

У Карпатах - трішки прохолодніше.

Вночі 0...+5°С, вдень +8...+13°С.

Особливості погоди в Україні в суботу, 26 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи потеплішає в Україні в неділю, 27 вересня

– 27 вересня (в неділю, - Ред.) у східних, а вдень - і в Дніпропетровський областях в нас буде дощ.

На решті території - без істотних опадів.

Вітер переважатиме вже північно-східний. Але рухатиметься також зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі +4...+9°С.

На півдні та південному сході вночі буде до +13°С, а у Карпатах 0...+5°С.

Вдень по Україні +16...+21°С.

Особливості погоди в Україні в неділю, 27 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

З якої погоди почнеться новий робочий тиждень

– 28 вересня (у понеділок, - Ред.) у південній частині України - помірні опади.

Вночі у Харківській та Дніпропетровській областях - невеликі дощі.

На решті території - без істотних опадів.

На заході країни вночі та вранці місцями може утворюватись туман.

Вітер у нас буде північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Що подекуди буде додавати дискомфорту й прохолоди.

На сході та південному сході країни вдень - через вплив циклонічної діяльності - очікуємо також на пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, більшості північних та Вінницькій областях в нас буде +4...+9°С. На решті території +8...+13°С.

Вдень очікуємо на +16...+21°С.

У Карпатах вночі 0...+5°С, а вдень +10...+15°С.

Особливості погоди в Україні в понеділок, 28 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться температура у вівторок, 29 вересня

– 29 вересня (у вівторок, - Ред.) у південній частині та в більшості центральних областей в нас будуть дощі.

На решті території - без опадів.

Вітер очікується північно-східний. Рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с.

На півдні та сході країни - місцями пориви вітру, 15-20 м/с.

Температура вночі у нас +6...+11°С, на півдні та південному сході - до +15°С.

Вдень ми розраховуємо на комфортні, як для вересня, +14...+19°С.

У Карпатах в нас вночі +2...+7°С, а вдень +7...+12°С.

Особливості погоди в Україні у вівторок, 29 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Що принесе українцям останній день вересня

– Щодо того, яка буде надалі температура і який прогноз...

Наразі з того, що відомо: 30 вересня (в середу, - Ред.) ми очікуємо на погоду переважно без опадів.

Лише на півдні можливі дощі через вплив циклону над Чорним морем.

Вітер буде в нас північно-східний, також 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде +6...+11°С, на півдні країни - до +15°С.

Вдень +16...+21°С.

У Карпатах вночі +2...+7°С, а вдень +7...+12°С.

Особливості погоди в Україні у середу, 30 вересня (інфографіка: РБК-Україна)

Якою може бути погода в Україні на початку жовтня

– З приводу консультативного прогнозу на 1-4 жовтня... То ми очікуємо на погоду без опадів.

Температура вночі у нас буде близько +4...+11°С, на півдні країни - до +15°С.

Вдень розраховуємо на комфортні +16...+23°С.

Тобто подальших якихось підвищень - ми не очікуємо.

Це - те, що в нас є на зараз, у розрізі консультативного прогнозу до 4 жовтня.

Вже ближче до цих дат прогноз буде уточнюватись й оновлюватись (відповідно до зміни синоптичної ситуації в Україні).

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Чи варто називати цей теплий період "бабиним літом"

– Як такий термін "бабине літо" - ми взагалі не використовуємо.

Це більше якось "в народі" називають цей період такого потепління.

Зараз ми спостерігаємо температури в межах +15...+20°С.

І те, що наступного тижня нас очікує +15...+23°С, потепління на 1-2°С... Я не думаю, що ми особливо їх і відчуємо.

В принципі, це є доволі комфортні температури повітря. І в межах норми для цієї пори року - для вересня.

Тому такого, як всі собі уявляють "бабиного літа"... Що повертається якась "спека", або ще щось... ми не очікуємо, не прогнозуємо.

Лише незначне потепління, буквально на 1-2°С. Поки що ми очікуємо таке.