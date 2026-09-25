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Тепло возвращается. Какой погоды ждать украинцам до конца сентября

19:06 25.09.2026 Пт
5 мин
aimg Ирина Костенко
Тепло возвращается. Какой погоды ждать украинцам до конца сентября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Конец сентября несет украинцам комфортную осеннюю погоду с относительно теплыми днями и локальными осадками. Синоптики предполагают, что ситуация критически не изменится даже в начале октября.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала ведущий специалист отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

Как изменится синоптическая ситуация в ближайшее время

– В ближайшие дни большинством областей мы будем находиться в поле повышенного атмосферного давления.

Поэтому существенных осадков - не ждем.

Хотя 27 сентября атмосферный фронт с Черного моря будет влиять на погоду восточных, а днем и Днепропетровской областей.

28 сентября циклоническая деятельность над Черным морем охватит южную часть страны.

Там прогнозируем дожди.

Рассчитываем на прохладные ночи и умеренно теплые дни.

Но для этой поры такой температурный режим является уже близким к норме.

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К какой погоде готовиться в субботу, 26 сентября

– Завтра (в субботу, 26 сентября) погода у нас будет без существенных осадков.

На юго-западе страны ночью и утром местами может образовываться туман.

Ветер - преимущественно юго-западный, будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью +4...+9°С. Днем +16...+21°С.

В Карпатах - немного прохладнее.

Ночью 0...+5°С, днем +8...+13°С.

Тепло возвращается. Какой погоды ждать украинцам до конца сентябряОсобенности погоды в Украине в субботу, 26 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Потеплеет ли в Украине в воскресенье, 27 сентября

– 27 сентября (в воскресенье, - Ред.) в восточных, а днем - и в Днепропетровской областях у нас будет дождь.

На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер будет преобладать северо-восточный. Но будет двигаться также со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью +4...+9°С.

На юге и юго-востоке ночью будет до +13°С, а в Карпатах 0...+5°С.

Днем по Украине +16...+21°С.

Тепло возвращается. Какой погоды ждать украинцам до конца сентябряОсобенности погоды в Украине в воскресенье, 27 сентября (инфографика: РБК-Украина)

С какой погоды начнется новая рабочая неделя

– 28 сентября (в понедельник, - Ред.) в южной части Украины - умеренные осадки.

Ночью в Харьковской и Днепропетровской областях - небольшие дожди.

На остальной территории - без существенных осадков.

На западе страны ночью и утром местами может образовываться туман.

Ветер у нас будет северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Что местами будет добавлять дискомфорт и прохладу.

На востоке и юго-востоке страны днем - из-за влияния циклонической деятельности - ожидаем также порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях у нас будет +4...+9°С. На остальной территории +8...+13°С.

Днем ожидаем +16...+21°С.

В Карпатах ночью 0...+5°С, а днем +10...+15°С.

Тепло возвращается. Какой погоды ждать украинцам до конца сентябряОсобенности погоды в Украине в понедельник, 28 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли температура во вторник, 29 сентября

– 29 сентября (во вторник, - Ред.) в южной части и в большинстве центральных областей у нас будут дожди.

На остальной территории - без осадков.

Ветер ожидается северо-восточный. Будет двигаться со скоростью 7-12 м/с.

На юге и востоке страны местами порывы ветра, 15-20 м/с.

Температура ночью у нас +6...+11°С, на юге и юго-востоке - до +15°С.

Днем мы рассчитываем на комфортные, как для сентября, +14...+19°С.

В Карпатах у нас ночью +2...+7°С, а днем +7...+12°С.

Тепло возвращается. Какой погоды ждать украинцам до конца сентябряОсобенности погоды в Украине во вторник, 29 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Что принесет украинцам последний день сентября

– Насчет того, какая будет дальше температура и каков прогноз...

Пока из того, что известно: 30 сентября (в среду, - Ред.) мы ожидаем погоду преимущественно без осадков.

Лишь на юге возможны дожди из-за влияния циклона над Черным морем.

Ветер будет у нас северо-восточный, также 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет +6...+11°С, на юге страны - до +15°С.

Днем +16...+21°С.

В Карпатах ночью +2...+7°С, а днем +7...+12°С.

Тепло возвращается. Какой погоды ждать украинцам до конца сентябряОсобенности погоды в Украине в среду, 30 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Какой может быть погода в Украине в начале октября

– По поводу консультативного прогноза на 1-4 октября... То мы ожидаем погоду без осадков.

Температура ночью у нас будет около +4...+11°С, на юге страны - до +15°С.

Днем рассчитываем на комфортные +16...+23°С.

То есть дальнейших каких-либо повышений - мы не ожидаем.

Это то, что у нас есть на данный момент, в разрезе консультативного прогноза до 4 октября.

Уже ближе к этим датам прогноз будет уточняться и обновляться (в соответствии с изменением синоптической ситуации в Украине).

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Стоит ли называть этот теплый период "бабьим летом"

– Как такой термин "бабье лето" - мы вообще не используем.

Это больше как-то "в народе" называют этот период такого потепления.

Сейчас мы наблюдаем температуры в пределах +15…+20°С.

И то, что на следующей неделе нас ожидает +15...+23°С, потепление на 1-2°С... Я не думаю, что мы особенно их и ощутим.

В принципе, это - достаточно комфортные температуры воздуха. И в пределах нормы для этого времени года - для сентября.

Поэтому такого, как все себе представляют "бабьего лета"... Что возвращается какая-то "жара", или еще что-то... мы не ожидаем, не прогнозируем.

Лишь незначительное потепление, буквально на 1-2°С. Пока что мы ожидаем такое.

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, что "бабье лето" - уже "на старте", ведь вся следующая неделя в Украине "пройдет в тесном сотрудничестве атмосферы с солнцем и теплом".

Кроме того, мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

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