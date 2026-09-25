Тепло возвращается. Какой погоды ждать украинцам до конца сентября
Конец сентября несет украинцам комфортную осеннюю погоду с относительно теплыми днями и локальными осадками. Синоптики предполагают, что ситуация критически не изменится даже в начале октября.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала ведущий специалист отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.
Как изменится синоптическая ситуация в ближайшее время
– В ближайшие дни большинством областей мы будем находиться в поле повышенного атмосферного давления.
Поэтому существенных осадков - не ждем.
Хотя 27 сентября атмосферный фронт с Черного моря будет влиять на погоду восточных, а днем и Днепропетровской областей.
28 сентября циклоническая деятельность над Черным морем охватит южную часть страны.
Там прогнозируем дожди.
Рассчитываем на прохладные ночи и умеренно теплые дни.
Но для этой поры такой температурный режим является уже близким к норме.
К какой погоде готовиться в субботу, 26 сентября
– Завтра (в субботу, 26 сентября) погода у нас будет без существенных осадков.
На юго-западе страны ночью и утром местами может образовываться туман.
Ветер - преимущественно юго-западный, будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью +4...+9°С. Днем +16...+21°С.
В Карпатах - немного прохладнее.
Ночью 0...+5°С, днем +8...+13°С.
Особенности погоды в Украине в субботу, 26 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Потеплеет ли в Украине в воскресенье, 27 сентября
– 27 сентября (в воскресенье, - Ред.) в восточных, а днем - и в Днепропетровской областях у нас будет дождь.
На остальной территории - без существенных осадков.
Ветер будет преобладать северо-восточный. Но будет двигаться также со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью +4...+9°С.
На юге и юго-востоке ночью будет до +13°С, а в Карпатах 0...+5°С.
Днем по Украине +16...+21°С.
Особенности погоды в Украине в воскресенье, 27 сентября (инфографика: РБК-Украина)
С какой погоды начнется новая рабочая неделя
– 28 сентября (в понедельник, - Ред.) в южной части Украины - умеренные осадки.
Ночью в Харьковской и Днепропетровской областях - небольшие дожди.
На остальной территории - без существенных осадков.
На западе страны ночью и утром местами может образовываться туман.
Ветер у нас будет северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Что местами будет добавлять дискомфорт и прохладу.
На востоке и юго-востоке страны днем - из-за влияния циклонической деятельности - ожидаем также порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью в западных, большинстве северных и Винницкой областях у нас будет +4...+9°С. На остальной территории +8...+13°С.
Днем ожидаем +16...+21°С.
В Карпатах ночью 0...+5°С, а днем +10...+15°С.
Особенности погоды в Украине в понедельник, 28 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Изменится ли температура во вторник, 29 сентября
– 29 сентября (во вторник, - Ред.) в южной части и в большинстве центральных областей у нас будут дожди.
На остальной территории - без осадков.
Ветер ожидается северо-восточный. Будет двигаться со скоростью 7-12 м/с.
На юге и востоке страны местами порывы ветра, 15-20 м/с.
Температура ночью у нас +6...+11°С, на юге и юго-востоке - до +15°С.
Днем мы рассчитываем на комфортные, как для сентября, +14...+19°С.
В Карпатах у нас ночью +2...+7°С, а днем +7...+12°С.
Особенности погоды в Украине во вторник, 29 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Что принесет украинцам последний день сентября
– Насчет того, какая будет дальше температура и каков прогноз...
Пока из того, что известно: 30 сентября (в среду, - Ред.) мы ожидаем погоду преимущественно без осадков.
Лишь на юге возможны дожди из-за влияния циклона над Черным морем.
Ветер будет у нас северо-восточный, также 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет +6...+11°С, на юге страны - до +15°С.
Днем +16...+21°С.
В Карпатах ночью +2...+7°С, а днем +7...+12°С.
Особенности погоды в Украине в среду, 30 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Какой может быть погода в Украине в начале октября
– По поводу консультативного прогноза на 1-4 октября... То мы ожидаем погоду без осадков.
Температура ночью у нас будет около +4...+11°С, на юге страны - до +15°С.
Днем рассчитываем на комфортные +16...+23°С.
То есть дальнейших каких-либо повышений - мы не ожидаем.
Это то, что у нас есть на данный момент, в разрезе консультативного прогноза до 4 октября.
Уже ближе к этим датам прогноз будет уточняться и обновляться (в соответствии с изменением синоптической ситуации в Украине).
Стоит ли называть этот теплый период "бабьим летом"
– Как такой термин "бабье лето" - мы вообще не используем.
Это больше как-то "в народе" называют этот период такого потепления.
Сейчас мы наблюдаем температуры в пределах +15…+20°С.
И то, что на следующей неделе нас ожидает +15...+23°С, потепление на 1-2°С... Я не думаю, что мы особенно их и ощутим.
В принципе, это - достаточно комфортные температуры воздуха. И в пределах нормы для этого времени года - для сентября.
Поэтому такого, как все себе представляют "бабьего лета"... Что возвращается какая-то "жара", или еще что-то... мы не ожидаем, не прогнозируем.
Лишь незначительное потепление, буквально на 1-2°С. Пока что мы ожидаем такое.
Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, что "бабье лето" - уже "на старте", ведь вся следующая неделя в Украине "пройдет в тесном сотрудничестве атмосферы с солнцем и теплом".
Кроме того, мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.
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