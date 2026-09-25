"Бабине літо" на старті: як зміниться погода в Україні вже цими вихідними
Погода в Україні найближчими днями суттєво покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Чого чекати від температури повітря вдень і вночі
Експерт розповіла, що зараз "вже на старті справжнє бабине літо" й уточнила, що "воно активно розминається".
Згідно з інформацією Діденко, температура повітря впродовж найближчих вихідних - 26 та 27 вересня - очікується комфортною по всій Україні.
Стовпчики термометрів вдень можуть показувати близько +17...+22°С.
Тим часом ночі, за словами синоптика, будуть "значно холоднішими".
"Усього +7...+11°С", - уточнила Діденко й зауважила, що "ранки та вечори потребуватимуть явно теплішого одягу".
Що буде впродовж вихідних днів з дощами
"Оскільки до нас заходить бабине літо, то зрозуміло, що погода матиме антициклональний характер", - поділилась спеціаліст.
Це означає, за її словами, що в ці дні переважатимуть:
- мінлива хмарність;
- чудове лагідне осіннє сонце;
- ранкові тумани із серпанками.
Тим часом невеликі дощі ймовірні:
- в суботу (26 вересня) - на заході;
- в неділю (27 вересня) - на сході.
"Проте вони не повинні вплинути на загальну картинку розкішної красивої осені", - констатувала метеоролог.
Прогноз погоди по Україні на 26-27 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
Як зміниться синоптична ситуація в Києві
У Києві, за даними Діденко, тепла погода очікується:
- і в суботу, 26 вересня;
- і в неділю 27 вересня.
Температура повітря вдень може підніматись до +19°С.
Тим часом вранці та ввечері - буде холодніше - близько +10...+12°С.
"Ніяких серйозних чи навіть легковажних дощів вихідними у столиці не передбачається", - наголосила синоптик.
Насамкінець вона зауважила, що "увесь наступний тиждень пройде у тісній співпраці атмосфери із сонцем та теплом".
"Заплануйте завершення вересня та прем'єру жовтня зустрічами із сонячною та теплою погодою", - порадила Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.
Крім того, ми пояснювали, як щодня працюють синоптики й створюються прогнози погоди.
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