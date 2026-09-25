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"Бабине літо" на старті: як зміниться погода в Україні вже цими вихідними

14:30 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Костенко
"Бабине літо" на старті: як зміниться погода в Україні вже цими вихідними Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні найближчими днями суттєво покращиться. Дощів стане менше, а температура повітря місцями відчутно зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від температури повітря вдень і вночі

Експерт розповіла, що зараз "вже на старті справжнє бабине літо" й уточнила, що "воно активно розминається".

Згідно з інформацією Діденко, температура повітря впродовж найближчих вихідних - 26 та 27 вересня - очікується комфортною по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень можуть показувати близько +17...+22°С.

Тим часом ночі, за словами синоптика, будуть "значно холоднішими".

"Усього +7...+11°С", - уточнила Діденко й зауважила, що "ранки та вечори потребуватимуть явно теплішого одягу".

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Що буде впродовж вихідних днів з дощами

"Оскільки до нас заходить бабине літо, то зрозуміло, що погода матиме антициклональний характер", - поділилась спеціаліст.

Це означає, за її словами, що в ці дні переважатимуть:

  • мінлива хмарність;
  • чудове лагідне осіннє сонце;
  • ранкові тумани із серпанками.

Тим часом невеликі дощі ймовірні:

  • в суботу (26 вересня) - на заході;
  • в неділю (27 вересня) - на сході.

"Проте вони не повинні вплинути на загальну картинку розкішної красивої осені", - констатувала метеоролог.

&quot;Бабине літо&quot; на старті: як зміниться погода в Україні вже цими вихіднимиПрогноз погоди по Україні на 26-27 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться синоптична ситуація в Києві

У Києві, за даними Діденко, тепла погода очікується:

  • і в суботу, 26 вересня;
  • і в неділю 27 вересня.

Температура повітря вдень може підніматись до +19°С.

Тим часом вранці та ввечері - буде холодніше - близько +10...+12°С.

"Ніяких серйозних чи навіть легковажних дощів вихідними у столиці не передбачається", - наголосила синоптик.

Насамкінець вона зауважила, що "увесь наступний тиждень пройде у тісній співпраці атмосфери із сонцем та теплом".

"Заплануйте завершення вересня та прем'єру жовтня зустрічами із сонячною та теплою погодою", - порадила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

Крім того, ми пояснювали, як щодня працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

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